Straka po prehre s hádzanárov Našicami: 45 minút to bol otvorený zápas

EL - D-skupina:



MŠK POVAŽSKÁ BYSTRICA - RK Nexe Našice 28:39 (15:19)



zostava a góly PB: Kovačin, Gálik, Chabada - Plšek, Macháč 6, Sloboda 2, Bystrický 5, Petrík, Jurák 4, Ďuriš 3, Ďurana 1, Štefina, Briatka 5/5, Vallo 2, Kvaššay, Valášek - najviac gólov RK: Jotič 7, Pribetič 6, Štrlek a Moslavac po 5. Rozhodovali: Leszczynski, Piechota (obaja Poľ.), 7m hody: 5/5, 2/1, vylúčení: 4:3, 1000 divákov.

ďalší zápas:



ABC Braga - Skjern HB 25:32 (13:16)

tabuľka:



1. Našice 3 3 0 0 116:81 6



2. Skjern 3 2 0 1 99:86 4



3. Braga 3 1 0 2 87:96 2



4. P. Bystrica 3 0 0 3 76:115 0



Považská Bystrica 15. novembra (TASR) - Hádzanárom MŠK Považská Bystrica nevyšiel ani tretí zápas skupinovej fázy Európskej ligy. Úradujúci slovenský šampión prehral v D-skupine na vlastnej palubovke s chorvátskym RK Nexe Našice 28:39.Favorizovaní hostia odskočili v závere vyrovnaného prvého polčasu, keď sa dostali do trháku 16:13 a v prestávke viedli o štyri góly 19:15. V úvode druhého dejstva stiahli domáci z manka len jeden gól a to začalo postupne narastať. Našice predviedli po tri trojgólové série, odskočili na dvojciferný rozdiel a ten si udržali až do konca.Považania v úvodnom zápase podľahli ABC Braga z Portugalska 26:34 a pred dvoma týždňami prehrali aj na palubovke Skjernu vysoko 22:42. V skupine sú tak bez bodu na poslednom mieste. Našice ešte nezaváhali a vedú tabuľku D-skupiny. P. Bystrica už o týždeň absolvuje odvetu s hráčmi chorvátskeho tímu, keď v utorok 21. novembra od 18.45 h nastúpi na pôde RK Nexe."Na rozdiel od predchádzajúcich vystúpení v EL sa nám podarilo zachytiť úvod a 45 minút to bol otvorený zápas. Chalani bojovali, ale v poslednej štvrtine nám došli sily. Prejavila sa individuálna kvalita súpera, ktorého hráči boli čerstvejší. Škoda, že na konci sa odstup tak zväčšil, ale vzhľadom k tomu, akému protivníkovi sme čelili, tak nie sme sklamaní.""Pre nás je sviatok nastupovať proti hráčom, akých majú Našice. Škoda prehry o jedenásť gólov, ale nemáme sa za čo hanbiť. Hráme to, na čo máme. V závere sa prejavila únava, inak to mohlo dopadnúť o niečo lepšie."