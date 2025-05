Straka po zostupe Banskej Bystrice: Prišiel som neskoro

Banská Bystrica 5. mája (TASR) – Banskobystrickí futbalisti po troch rokoch opúšťajú najvyššiu slovenskú súťaž. Nezvládli ani duel 8. kola nadstavbovej časti skupiny o udržanie sa v Niké lige, keď podľahli Ružomberku 0:2 a zaknihovali tak siedmu domácu prehru v sérii. Dve kolá pred koncom ligy majú už nedosiahnuteľnú osembodovú stratu práve na Liptákov.



Pod Urpínom zavládlo v nedeľu večer po skončení stretnutia obrovské sklamanie. „Stalo sa nám to najhoršie, čo sa stať mohlo. Keď sa na to pozrieme spätne, tak to nebolo len o tomto zápase. Aj keby dnes vyhráme, tak to nemáme len vo svojich rukách, ale to nás neospravedlňuje, že sme s Ružomberkom prehrali. Ani sme si nevytvorili nejakú veľkú šancu, ale ako hovorím, náš zostup nie je len o tomto zápase, ale o tých viacerých zápasoch, v ktorých sme viedli a nedotiahli ich do víťazného konca. Bolo ich veľmi veľa a nedoviedli sme niektoré ani do remízy. Ružomberok išiel do toho naplno, asi by to bol zázrak, ak by sa nám ho ešte podarilo preskočiť v tabuľke. No dalo sa, ale už sa nedá. Som teda strašne sklamaný,“ hodnotil prehru s Ružomberkom a zostup do druhej ligy kapitán Banskobystričanov Ľubomír Willwéber, ktorý je stálicou tímu a zažil s ním aj postup do najvyššej súťaže. Dôvody neúspechu sa mu hľadali ťažko: „Som tu dosť rokov, zažil som si tu aj druhú ligu a viem, ako ťažko sa postupovalo, koľko sme obetovali pre ten postup. Ťažko sa to rodilo. A teraz z ligy naspäť vypadávam, veľmi ma to mrzí, ale taký je futbal, asi sme vypadli zaslúžene. Načali sme to tým prvým zápasom v jarnej časti, kde sme dostali štvorku s Trnavou a viezlo sa to s nami. Tie bodíky nám teraz chýbajú a všetko sme chceli doháňať až na konci, čo sa asi nedalo, takže sme tam, kde sme. Neviem, prečo sa nám najmä doma nedarilo. Možno sa tu necítime ako doma.“



Banskobystričania na armádnom štadióne na Štiavničkách hrávali iba majstrovské zápasy a absolvovali tam vždy len jeden predzápasový tréning. VŠC Dukla im tam neumožnila udomácniť sa a vytvoriť si domovský a tréningový stánok. Navyše vedenie klubu dlho rozmýšľalo angažovať nového trénera, čo napokon priznal aj kouč František Straka, ktorý prišiel do tímu až po deviatich prehrách za sebou v druhej polovici marca a absolvoval s ním len šesť ligových duelov. Po zostupe poznamenal: „Chýbala nám taktická vyzretosť a položili nás individuálne chyby. Zlomový bod asi nastal v Michalovciach, kde sme viedli 3:1 a potom prišli situácie, kedy sme si sami dali dva góly. Psychika sa tak znovu nabúra. Ak si dávate v zápasoch sami góly, tak je to ťažké. Ja som prišiel podľa mňa k tomuto mužstvu neskoro, to hovorím na rovinu. Druhá vec je, že tento mančaft má svoje limity, ale viac k tomu hovoriť nebudem. To budem hodnotiť osobne so športovým riaditeľom klubu. Vyhodnotíme si zápasy, pri ktorých som bol.“



Banskobystričania doplatili v nedeľnom zápase proti Ružomberku na fatálnu chybu brankára Michala Trnovského po dvadsiatich minútach hry. Ten totiž pri odkope netrafil loptu, čo využil útočník Liptákov David Huf a pohodlne strelil úvodný gól. Ten k tomuto kľúčovému momentu povedal: „Vždy, keď idem napádať brankára, tak dúfam, že by sa také niečo mohlo stať. Väčšinou sa to nestane, ale teraz sa to stalo. Som rád, že som tam bol a upratal to do prázdnej brány. Keby som tam nebežal, tak gól asi nedám, takže je to asi jeden z najľahších gólov, no je za ním aj nejaká práca.“ Ružomberčania sa plným bodovým ziskom v Banskej Bystrici dotiahli na predposlednej barážovej priečke na desiaty Trenčín na rozdiel iba dvoch bodov. „Vedeli sme, ako dôležitý zápas to je, ale celý týždeň sme sa pripravovali, že to chceme zvládnuť. Aj keď sme mali v nohách finálový pohárový zápas, tak vedeli sme, čo nás čaká. Chceli sme v tomto zápase v Bystrici viac ako súper, dodržiavali sme plán a dopadlo to pre nás dobre. Vedeli sme, o čo hráme a nálada je samozrejme dobrá, Ideme od zápasu k zápasu, chceme zachrániť sezónu a uvidíme ako to bude vyzerať na konci súťaže.“ dodal Huf. Ružomberok už v najbližšom kole hostí doma Trenčín a ak vyhrá, môže sa dostať na desiatu priečku, ktorá zaručuje záchranu v najvyššej súťaži.