Straka sa v QMJHL blysol tromi bodmi a stal sa druhou hviezdou duelu
Gólom a dvoma asistenciami prispel k hladkému triumfu svojho tímu 6:1.
Autor TASR
Quebec 20. februára (TASR) - Slovenský hokejista Andreas Straka z Quebecu Remparts sa v zápase kanadskej QMJHL na ľade Baie-Comeau blysol tromi bodmi. Gólom a dvoma asistenciami prispel k hladkému triumfu svojho tímu 6:1 a vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia. Pripísal si aj tri plusové body. V 35 dueloch v prebiehajúcej sezóne nazbieral 26 bodov (8+18).
Jedličku povolali po troch dueloch v ECHL späť do Colorada Eagles
Slovenský hokejista Maroš Jedlička sa vrátil späť do tímu Colorado Eagles v nižšej zámorskej AHL. Klub ho povolal z Utahu Grizzlies v ECHL, kde po preradení odohral tri stretnutia s jednou asistenciou.
Dvadsaťtriročný útočník má v prebiehajúcej sezóne za Colorado Eagles na konte spolu 23 stretnutí, pripísal si sedem bodov za dva góly a päť asistencií. Klub zámorskej NHL Colorado Avalanche ho draftoval v roku 2023 zo siedmeho kola.
