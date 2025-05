Straka trvá na tom, že prišiel do Dukly neskoro:„Zostup je sklamanie“

Banská Bystrica (TASR) – Futbalisti Michaloviec si zahrajú baráž o účasť v Konferenčnej lige UEFA. Rozhodli o tom sobotňajšou výhrou v poslednom kole Niké ligy v Banskej Bystrici po výsledku 3:2 v ich prospech.



Vďaka tomu skončili na siedmej priečke a už v utorok ich čaká prvý súboj v Dunajskej Strede. „Všetko je ako má byť. My sme si to siedme miesto zaslúžili. Mohli sme o tejto pozícii rozhodnúť skôr, ale vyšlo to takto, za čo sme radi. Patríme do tejto baráže vzhľadom na hru, akú sme predvádzali počas celej sezóny. Máme na to, aby sme hrali o Európu. Dunajská Streda sa pod trénerom Braňom Fodrekom zdvihla. Bude to podľa mňa vyrovnaný zápas na Žitnom ostrove. My nemáme čo stratiť. Pôjdeme do tohto zápasu s tým, že môžeme iba prekvapiť,“ uviedol kapitán Michaloviec Igor Žofčák, ktorý vo svojich 42 rokoch neplánuje skončiť s aktívnou kariérou, k čomu dodal: „Láka ma 500 ligových štartov, ale uvidíme. Bude rozhodovať môj pocit, takisto trénerov názor, tiež postoj majiteľov klubu, takisto ako sa ja budem cítiť zdravotne. Nejde však iba o zdravotnú stránku, ale hlavne o hlavu. Je to pár rokov, čo zažíva človek ten istý stereotyp a niekedy hlava nepracuje tak, ako by mala.“



V Michalovciach sa rodí aj mladý talent. Je ním iba 17-ročný Adam Žulevič. Gólovo sa presadil v Banskej Bystrici, keď hlavičkou vyrovnal stav stretnutia na 1:1. Nielen k tomuto momentu vravel: „Som rád, že som dal gól a urobím všetko pre to, aby som aj v Dunajskej Strede podal čo najlepší výkon, aby sa mi znovu podarilo streliť gól a dúfam, že postúpime ďalej, čiže do posledného zápasu o účasť v Konferenčnej lige UEFA. Túto sezónu sa nám už raz podarilo vyhrať v Dunajskej Strede, tak verím, že sa nám to podarí aj druhýkrát. Do Banskej Bystrice sme prišli vyhrať. Nezačali sme dobre, ale podarilo sa nám to do polčasu otočiť. Potom sme sa upokojili tretím gólom, ale prišla penalta na 2:3 a nakoniec sme sa strachovali o výsledok. Chvalabohu sme to zvládli a ostatné výsledky nám zapasovali, čiže si zahráme baráž o Konferenčnú ligu.“



Banská Bystrica zostupuje do druhej ligy po tom, čo v sezóne vyhrala iba 5 zápasov z 32 a sedemkrát remizovala. Doma prehrala osem duelov v rade a nepomohol jej ani trénerský záchranársky ´mág´ František Straka. Ten po dueli s Michalovcami tvrdil: „Chcel by som poďakovať Dukle, že mi šancu dala a prajem jej všetko dobré, aby sa čo najskôr vrátila do ligy. Boli určité názory, že čo som si to dovolil, keď som povedal, že som prišiel k tomuto mužstvu neskoro. Ja na tom trvám, a tak to skrátka je. Keby som prišiel v inú dobu, tak by sme v Banskej Bystrici možno ligu mali. Ale zostúpili sme, čo je pre mňa veľké sklamanie.“



Sklamanie neskrýval ani útočník Banskobystričanov Martin Rymarenko, ktorý v sezóne nastrieľal trinásť gólov a skončil na štvrtom mieste spomedzi všetkých strelcov v najvyššej súťaži. „Hlavné slovo po sezóne je určite sklamanie, lebo sme mali úplne iný cieľ pred sezónou a ten sme nenaplnili. Nakoniec sme zostúpili. Takže je to určite sklamanie. Nechcel by som sa k mojej budúcnosti ešte veľmi vyjadrovať. Uvidíme, čo prinesú najbližšie týždne. Samozrejme, že mám cieľ niekde sa posunúť, no ešte mám zmluvu s Duklou platnú aj na ďalší jeden rok,“ prezradil iba 26-ročný útočník spod Urpína.



Banskú Bystricu čakajú ťažké chvíle v druhej futbalovej lige. Mužstvo tam už nepovedie tréner František Straka. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sa mužstvo skonsolidovalo a káder dal do poriadku. Verím, že Banská Bystrica ešte prvú ligu zažije. Angažovanie trénera sme zvažovali z viacerých pohľadov. Príde k nám tréner Juraj Jarábek, ktorý určite bude vedieť mužstvo doplniť, čo bude základná vec. Je to tréner, ktorý má prehľad a futbalu rozumie. Myslím si, že je to dobrá voľba. Život ukáže ako budeme pracovať a kedy sa do prvej ligy vrátime. Bolo tu viac chýb. V prvom rade sme sa nepripravili na odchod Roba Polievku. Potom to boli trénerské rozhodnutia, ktoré tu padli v dobrej viere. To sa nevydarilo. Futbalový život je krutý. Keď sa niektoré veci nenaplnia s predstihom tak, ako sa majú, vždy sa to vypomstí. Druhá liga bude pre Banskú Bystricu veľmi ťažká,“ skonštatoval prezident MFK Dukla Banská Bystrica Milan Smädo.