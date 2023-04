Straňovský po rozlúčke s reprezentáciou: Rád by som pomohol aj inak

Hlohovec 26. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári v stredu v Hlohovci podľahli favorizovanému Nórsku 23:33 a skomplikovali si tak šancu na postup na ME 2024. Svoj 157. a zároveň posledný zápas v národnom drese odohral skúsený Martin Straňovský, ktorý sa oficiálne rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Po derniére uviedol, že by ešte rád pomohol slovenskej hádzanej. Rozhodnutie o tom, či bude jeho klubová kariéra pokračovať aj v ďalšom ročníku, ešte neučinil.



Nóri mali od úvodu kontrolu nad zápasom. Definitívny odpor Slovákov zlomili severania v úvode druhého polčasu, keď neinkasovali viac ako desať minút a strelili sedem gólov za sebou. "Bol to náročný súper, ktorý nás preveril v každej jednej hernej činnosti. Ťažko sa to hodnotí, keďže Nórsko patrí medzi najkvalitnejšie tímy na svete. Snažili sme sa hrať to, čo sme si natrénovali, ale nestačilo to. Prehra o desať gólov je zrejme realita," zhodnotil duel Martin Straňovský.



Tridsaťsedemročný Novozámčan sa v stretnutí zapísal do streleckej listiny raz, šancu presadiť sa druhýkrát nevyužil v 36. minúte, keď zahodil sedmičku, napriek tomu však tento moment jeho dojmy z rozlúčkového stretnutia nepokazil: "Hralo sa mi dobre, prišlo veľa ľudí. Mal som v hlave aj to, že mám menšie zranenie. Chcel som si však aspoň chvíľu zahrať, o tom je rozlúčka. Neprišiel som si posedieť na lavičke. Som rád, že mi dal tréner šancu."



Rozlúčkové duely sú sprevádzané emóciami, Straňovský však bodku za úspešnou životnou kapitolou zvládol bez sĺz. "Som sa podržal, chvalabohu. Prišlo veľa ľudí a aj celá moja rodina, takže to bolo pekné. Neprežíval som to nejako špeciálne, nechcel som sa rozplakať. Určite ešte bude veľa takýchto momentov, možno nie v hádzanej, ale rodinných a teším sa na ne."



Straňovský by rád odovzdal svoje skúsenosti reprezentácii aj po hráčskej kariére. Svoju budúcnosť vidí aj po jej ukončení pri národnom tíme: "Dúfam, že budem pokračovať v hádzanej. Nie ako hráč, ale chcem pomôcť inak. Keď mi niekto dá šancu, tak rád by som slovenskej hádzanej pomohol, pretože to potrebuje."



Straňovského gólová štatistika sa uzavrela na 579 góloch. So Slovenskom si zahral na ME i MS. "Bolo veľmi veľa dobrých momentov. Som rád, že som tu mohol pôsobiť a vážim si každého trénera, ktorý ma nominoval do reprezentácie. Kvalifikačné zápasy boli super. Na záverečných šampionátoch sa nám už až tak nedarilo, okrem MS v Chorvátsku. Želám chlapcom, aby sa im v budúcnosti darilo a nech postúpia na nejaké majstrovstvá, aby zažili to, čo sme zažili my," povedal Straňovský, ktorého obrovský prínos v kabíne aj na palubovke vnímal aj hlavný kouč Fernando Gurich: "Je to fantastický profík, odohral skvelú reprezentačnú kariéru. Pred sezónou mi povedal, že nám ešte pomôže, ale bude to jeho posledná sezóna v národnom tíme."



Krídelníka HK Košice čaká vo finiši klubovej sezóny séria o bronz s Bojnicami. "Dohodol som sa s trénerom, že ma bude trochu šetriť, pretože som nebol úplne v poriadku s nohou. Bojujeme o bronzovú medailu s Bojnicami a čakajú nás dosť náročné zápasy, keďže Bojnice majú výhodu domáceho prostredia," dodal Straňovský, ktorý ešte neučinil rozhodnutie o tom, či bude sezóna 2022/23 poslednou v jeho kariére: "V najbližších dňoch sa rozhodnem, čo bude ďalej."