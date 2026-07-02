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Strapeková obsadila 5. miesto na juniorských ME v Mníchove
Slovenská pretekárka predviedla zostavu so stupňom náročnosti 29,6500, za prvky získala 133,6742 bodu a za umelecký dojem 90,0500 bodu.
Autor TASR
Mníchov 2. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Žofia Strapeková obsadila na juniorských ME v Mníchove 5. priečku v disciplíne sólo. V stredajšom finále získala známku 223,7242 b. Za víťazkou súťaže zaostala o 22,5459 bodu.
Slovenská pretekárka predviedla zostavu so stupňom náročnosti 29,6500, za prvky získala 133,6742 bodu a za umelecký dojem 90,0500 bodu. „So Žofkiným výkonom som veľmi spokojná. Vzhľadom na to, že počas tejto sezóny súťaží aj s dospelými a má za sebou náročný program, mali sme menej času na prípravu na majstrovstvá Európy juniorov. Na tomto podujatí platia odlišné pravidlá ako na svetových súťažiach, bolo potrebné zostavu v krátkom čase prispôsobiť. Žofka sa však na tieto zmeny adaptovala veľmi rýchlo a zvládla ich výborne. Zároveň sa oproti minulému roku posunula o tri priečky. Pre mňa je to jasný ukazovateľ, že ideme správnym smerom," neskrývala radosť trénerka a manažérka reprezentácie Monika Thuringerová podľa oficiálneho serveru Slovenskej plaveckej federácie (SPF).
Slovenská pretekárka predviedla zostavu so stupňom náročnosti 29,6500, za prvky získala 133,6742 bodu a za umelecký dojem 90,0500 bodu. „So Žofkiným výkonom som veľmi spokojná. Vzhľadom na to, že počas tejto sezóny súťaží aj s dospelými a má za sebou náročný program, mali sme menej času na prípravu na majstrovstvá Európy juniorov. Na tomto podujatí platia odlišné pravidlá ako na svetových súťažiach, bolo potrebné zostavu v krátkom čase prispôsobiť. Žofka sa však na tieto zmeny adaptovala veľmi rýchlo a zvládla ich výborne. Zároveň sa oproti minulému roku posunula o tri priečky. Pre mňa je to jasný ukazovateľ, že ideme správnym smerom," neskrývala radosť trénerka a manažérka reprezentácie Monika Thuringerová podľa oficiálneho serveru Slovenskej plaveckej federácie (SPF).