Štrasburg pred súbojom so Slovanom prehral v lige s Marseille 1:2
Proti Marseille síce domácich poslal do vedenia Abdoul Ouattara, ale hostia skóre v závere otočili.
Autor TASR
Štrasburg 26. septembra (TASR) - Futbalisti Racingu Štrasburg prehrali v piatkovom dueli 6. kola francúzskej Ligue 1 doma s Olympique Marseille 1:2. Štrasburg bude najbližší štvrtok na Tehelnom poli (21.00 h) prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Konferenčnej ligy.
Proti Marseille síce domácich poslal do vedenia Abdoul Ouattara, ale hostia skóre v závere otočili. Víťazný zásah si v nadstavení pripísal Michael Murillo. Marseille sa vyšvihlo o skóre na čelo neúplnej tabuľky. Rovnaký počet 12 bodov má na konte okrem Štrasburgu aj trojica tímov Monaco, PSG i Lyon, no všetky tri tímy majú víkendové duely k dobru.
Ligue 1 - 6. kolo:
Racing Štrasburg – Olympique Marseille 1:2 (0:0)
Góly: 49. Ouattara – 78. Aubameyang, 90.+1 Murillo
