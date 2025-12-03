< sekcia Šport
Štrasburg suspendoval kapitána Emeghu na jeden zápas
Podľa francúzskeho denníka L'Equipe sú dôvodom vyjadrenia 22-ročného holandského útočníka.
Autor TASR
Štrasburg 3. decembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub Racing Štrasburg suspendoval útočníka Emmanuela Emeghu na jeden zápas za nerešpektovanie hodnôt, očakávaní a pravidiel klubu.
Účastník Ligue 1 oznámil rozhodnutie bez toho, aby poskytol ďalšie detaily. „Toto rozhodnutie bolo prijaté po nedávnom nerešpektovaní klubových hodnôt, očakávaní a pravidiel zo strany hráča. Emmanuel zostáva dôležitým členom nášho tímu, ktorý na ihrisku vždy odviedol maximum pre klub. Po tomto zápase bude opäť zaradený do kádra,“ citovala agentúra AP vyhlásenie klubu.
Podľa francúzskeho denníka L'Equipe sú dôvodom vyjadrenia 22-ročného holandského útočníka. Emegha ako kapitán tímu v jednom z pozápasových rozhovorov naznačil, že Štrasburg nezdolal Monako a Paríš Saint-Germain, pretože v týchto dueloch nehral. Pre holandské médiá zas v inom rozhovore údajne povedal, že si pred prestupom do francúzskeho klubu myslel, že Štrasburg sa nachádza v Nemecku.
Štrasburg je od roku 2023 vo vlastníctve skupiny BlueCo, ktorá vlastní aj Chelsea. Emegha sa po sezóne stane hráčom práve tohto londýnskeho klubu. Na transparente na tribúne počas domáceho zápasu proti Le Havre bolo napísané: „Emegha, pešiak BlueCo. Po výmene dresu vráť kapitánsku pásku.“
