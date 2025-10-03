< sekcia Šport
Štrasburg vyškolil Slovan v efektivite, Weissa potešil aspoň výkon
Slovan, hnaný dopredu 15-tisícovou kulisou, začal aktívne. Pressing hráčov v belasých dresoch robil mladému tímu súpera veľké problémy, dve veľké šance domáceho tímu však zostali nevyužité.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava doplatili v úvodnom vystúpení v ligovej fáze Konferenčnej ligy na slabú efektivitu. Z 22 streleckých pokusov premenili na gól iba jeden, kým ich francúzskemu súperovi Racingu Štrasburg stačilo na dva góly dohromady päť striel. Na chabú koncovku sa po zápase sťažoval aj kouč úradujúceho slovenského majstra Vladimír Weiss starší, napriek prehre 1:2 ho však potešil výkon mužstva.
Slovan, hnaný dopredu 15-tisícovou kulisou, začal aktívne. Pressing hráčov v belasých dresoch robil mladému tímu súpera veľké problémy, dve veľké šance domáceho tímu však zostali nevyužité. Po smoliarskom vlastnom góle Alasanu Yirajanga prišiel krátko pred koncom prvého polčasu ďalší trest po chladnokrvnej koncovke Abdoula Ouattaru a razom bolo 0:2. Po prestávke síce výborne hrajúci Rahim Ibrahim hlavou po rohu znížil, no vyrovnať sa už Slovanu napriek obrovskému tlaku nepodarilo.
„Žiadny tréner na svete nie je spokojný s prehrou, ale za prístup, taktickú disciplínu a výkon sme si možno bod zaslúžili. Hrali sme s výborným mužstvom, ale takisto aj my sme podali výborný výkon. Ľudia odchádzali spokojní, dali sme do toho všetko, čo sme vedeli. Najmä po zmene strán sme sa vyrovnali Štrasburgu, ktorý hral veľmi dynamicky. Mali sme šance, ktoré sme nepremenili, o čo sa pričinil výborným výkonom brankár súpera. Bol to s takýmto ťažkým súperom herne náš najlepší výkon na jeseň. Som smutný z prehry, ale nie som nešťastný z výkonu,“ zhodnotil tréner Slovana duel so 7. tímom uplynulého ročníka Ligue 1.
Štrasburg neprišiel do Bratislavy v plnej sile. Chýbala mu trojica opôr Ben Chilwell, Mamadou Sarr aj kapitán a útočník Emanuel Emegha. V efektivite však vyškolil slovenského šampióna, okrem toho zaujal moderným variantom pri rozohrávke a priamočiarosťou pri zakladaní útokov. „Štrasburg má mladých, rýchlych, talentovaných hráčov. Niektorí naši hráči vedia hrať lepšie, ale komplexne sme zistili, že keď behajú a sú koncentrovaní, môžu hrať veľký futbal s každým súperom. Som presvedčený, že keď sa dajú zdravotne do poriadku Šporar, Pokorný a Mak, tak to bude ešte lepšie. Musíme v ďalších zápasoch ukázať viac efektivity a neurobiť chybu navyše,“ poznamenal Weiss. Ďalší zápas v KL odohrá Slovan 23. októbra na pôde holandského AZ Alkmaar. Jediného slovenského zástupcu v pohárovej Európe čakajú na jeseň aj stretnutia s KuPS Kuopio, Rayom Vallecano, KF Škendija a BK Häcken.
Weiss dal v prvom vystúpení v hlavnej fáze KL na hrote šancu Ninovi Marcellimu, ktorý sa postaral o oba góly „belasých“ pri uplynulom ligovom víťazstve 2:1 v Trenčíne. Dvadsaťročný odchovanec Slovana bol proti Štrasburgu nebezpečný a pokojne mohol zopakovať „nástrel“ z Trenčína, tentoraz však sieť nerozvlnil ani raz. „Nino vie hrať na dvoch postoch, čo je dobré. Ja som vždy hovoril, že dobrý hráč by mal vedieť hrať na dvoch pozíciách, aj keď väčšia jeho využiteľnosť je z môjho pohľadu v krídelných priestoroch. Tam by mohol byť nástupca Vlada (Weissa - pozn.). Dnes som nemal inú možnosť, Robo Mak ani Mykola Kucharevyč neboli fit, ale Nino hral dobre,“ pochválil Weiss jedného z dvojice slovenských futbalistov v základnej zostave.
Slovan, hnaný dopredu 15-tisícovou kulisou, začal aktívne. Pressing hráčov v belasých dresoch robil mladému tímu súpera veľké problémy, dve veľké šance domáceho tímu však zostali nevyužité. Po smoliarskom vlastnom góle Alasanu Yirajanga prišiel krátko pred koncom prvého polčasu ďalší trest po chladnokrvnej koncovke Abdoula Ouattaru a razom bolo 0:2. Po prestávke síce výborne hrajúci Rahim Ibrahim hlavou po rohu znížil, no vyrovnať sa už Slovanu napriek obrovskému tlaku nepodarilo.
„Žiadny tréner na svete nie je spokojný s prehrou, ale za prístup, taktickú disciplínu a výkon sme si možno bod zaslúžili. Hrali sme s výborným mužstvom, ale takisto aj my sme podali výborný výkon. Ľudia odchádzali spokojní, dali sme do toho všetko, čo sme vedeli. Najmä po zmene strán sme sa vyrovnali Štrasburgu, ktorý hral veľmi dynamicky. Mali sme šance, ktoré sme nepremenili, o čo sa pričinil výborným výkonom brankár súpera. Bol to s takýmto ťažkým súperom herne náš najlepší výkon na jeseň. Som smutný z prehry, ale nie som nešťastný z výkonu,“ zhodnotil tréner Slovana duel so 7. tímom uplynulého ročníka Ligue 1.
Štrasburg neprišiel do Bratislavy v plnej sile. Chýbala mu trojica opôr Ben Chilwell, Mamadou Sarr aj kapitán a útočník Emanuel Emegha. V efektivite však vyškolil slovenského šampióna, okrem toho zaujal moderným variantom pri rozohrávke a priamočiarosťou pri zakladaní útokov. „Štrasburg má mladých, rýchlych, talentovaných hráčov. Niektorí naši hráči vedia hrať lepšie, ale komplexne sme zistili, že keď behajú a sú koncentrovaní, môžu hrať veľký futbal s každým súperom. Som presvedčený, že keď sa dajú zdravotne do poriadku Šporar, Pokorný a Mak, tak to bude ešte lepšie. Musíme v ďalších zápasoch ukázať viac efektivity a neurobiť chybu navyše,“ poznamenal Weiss. Ďalší zápas v KL odohrá Slovan 23. októbra na pôde holandského AZ Alkmaar. Jediného slovenského zástupcu v pohárovej Európe čakajú na jeseň aj stretnutia s KuPS Kuopio, Rayom Vallecano, KF Škendija a BK Häcken.
Weiss dal v prvom vystúpení v hlavnej fáze KL na hrote šancu Ninovi Marcellimu, ktorý sa postaral o oba góly „belasých“ pri uplynulom ligovom víťazstve 2:1 v Trenčíne. Dvadsaťročný odchovanec Slovana bol proti Štrasburgu nebezpečný a pokojne mohol zopakovať „nástrel“ z Trenčína, tentoraz však sieť nerozvlnil ani raz. „Nino vie hrať na dvoch postoch, čo je dobré. Ja som vždy hovoril, že dobrý hráč by mal vedieť hrať na dvoch pozíciách, aj keď väčšia jeho využiteľnosť je z môjho pohľadu v krídelných priestoroch. Tam by mohol byť nástupca Vlada (Weissa - pozn.). Dnes som nemal inú možnosť, Robo Mak ani Mykola Kucharevyč neboli fit, ale Nino hral dobre,“ pochválil Weiss jedného z dvojice slovenských futbalistov v základnej zostave.