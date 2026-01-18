Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štrasburg zdolal FC Metz 2:1, zastavil ligovú sériu bez víťazstva

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku, Méty zostávajú posledné.

Autor TASR
Paríž 18. januára (TASR) - Futbalisti Racingu Štrasburg vyhrali v nedeľnom dueli 18. kola francúzskej Ligue 1 nad FC Metz 2:1 a ukončili tak ligové trápenie. V najvyššej domácej súťaži sa tešili z prvého víťazstva od 9. novembra. V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku, Méty zostávajú posledné.



Ligue 1 - 18. kolo:

Racing Štrasburg - FC Metz 2:1 (2:1)

Góly: 12. Moreira, 43. Godo - 24. Hein (z 11 m)



