Štrasburg zdolal FC Metz 2:1, zastavil ligovú sériu bez víťazstva
V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku, Méty zostávajú posledné.
Autor TASR
Paríž 18. januára (TASR) - Futbalisti Racingu Štrasburg vyhrali v nedeľnom dueli 18. kola francúzskej Ligue 1 nad FC Metz 2:1 a ukončili tak ligové trápenie. V najvyššej domácej súťaži sa tešili z prvého víťazstva od 9. novembra. V tabuľke sa posunuli na siedmu priečku, Méty zostávajú posledné.
Ligue 1 - 18. kolo:
Racing Štrasburg - FC Metz 2:1 (2:1)
Góly: 12. Moreira, 43. Godo - 24. Hein (z 11 m)
