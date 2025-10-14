< sekcia Šport
Strasser po prehre 0:2 so Slovenskom: Frustrujúce
Na MS do USA, Kanady a Mexika sa automaticky dostanú iba víťazi skupín, tímy na druhých priečkach čaká baráž.
Autor TASR
Trnava 13. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila vo štvrtom vystúpení v A-skupine kvalifikácie MS 2026 nad Luxemburskom 2:0. S deviatimi bodmi na konte figuruje na druhom mieste tabuľky o skóre za jej lídrom Nemeckom, tretie je Severné Írsko so šiestimi bodmi. Luxembursko bez bodu už nemá ani matematickú šancu na postup.
Na MS do USA, Kanady a Mexika sa automaticky dostanú iba víťazi skupín, tímy na druhých priečkach čaká baráž. Boje v kvalifikačných skupinách sa uzavrú o mesiac. Slovákov čaká v piatok 14. novembra o 20.45 h v Košiciach zápas so Severným Írskom, v pondelok 17. novembra o 20.45 h nastúpia v Lipsku proti Nemecku.
Tréner Calzona spravil v porovnaní so zápasom v Severnom Írsku štyri zmeny v zostave. Jeho tím však pokračoval v slabom výkone z Belfastu. Dva luxemburské rohy v úvode ešte šancu nepriniesli, no zaváhanie slovenskej defenzívy v 13. minúte už áno a rovno vyloženú. Dardari sa rútil sám na Dúbravku, v stopercentnej príležitosti však poslal loptu vedľa žrde. Na opačnej strane po centri Hancka pohrozil hlavičkou Rigo, lenže ani on netrafil priestor brány. V 27. minúte neuspel po nábehu do šestnástky Haraslín, ktorého pokus ľavačkou sa krútil od brány a pre Ďuriša už bola lopta pridlhá. Slovákom robila problémy rýchlosť a priamočiarosť súpera. Až na pár momentov nedokázali hostí dostať do úzkych a v prvom polčase nevyslali na ich bránu ani jednu priamu strelu. Okrem toho prišli pre zápas proti Severnému Írsku o Dudu, ktorý dostal druhú žltú kartu v kvalifikácii.
V rozohrávke inak výborný brankár Moris spravil po zmene strán hrubú chybu, Duda sa zmocnil lopty a postupoval dopredu, no opečiatkoval iba žrď. Slováci však dlho nesmútili. Roh Dudu našiel v pokutovom území Oberta a ten aj s prispením Olesenovho teča otvoril nielen skóre stretnutia, ale aj svoj gólový účet v národnom tíme - 1:0. Po hodine hry musel Dúbravka boxovať nepríjemný pokus zo strednej vzdialenosti, počet luxemburských útokov však po zmene strán výrazne klesol. Tesné vedenie „sokolov“ poistil v 72. minúte striedajúci Schranz, keď zužitkoval krížny center Haraslína cez celé pokutové územie - 2:0. Pri došliapnutí na zem sa však autor gólu zranil a po krátkom pobyte na trávniku ho musel opustiť. Tretí gól po prestávke aktívnejších Slovákov mohol v závere pridať Tupta, ale Moris si s jeho hlavičkou poradil.
hlasy po zápase: /zdroj: Sport 1, TASR/
Francesco Calzona, tréner SR: „V prvom polčase sme hrali takticky veľmi zle. Vyzerali sme ako mužstvo, ktoré je iba pár dní spolu. Treba však rešpektovať aj výkon Luxemburska. Druhý polčas nám vyšiel, strelili sme dva góly. Mrzí ma zranenie Schranza, je to jeden z hráčov, ktorý sa dokáže dostať za obranu súpera. Proti Severným Írom musíme hrať 90 minút naplno. Hrať iba polčas by na súpera takejto úrovne nestačilo.“
Jeff Strasser, tréner Luxemburska: „Keď sa pozriem na všetky štatistiky, vyčnieva spomedzi nich naša nízka efektivita. Tá je hlavným dôvodom, prečo sme prehrali. Dnešok je pre nás frustrujúci. Sme však realisti, keď vidíme zloženie skupiny, ktorá je veľmi kvalitná. Prehrali sme zatiaľ všetky štyri zápasy, ale ja si budem pamätať aj to, akým herným prejavom sa prezentujeme. Vždy budem podporovať tento tím.“
Adam Obert, strelec prvého gólu SR: „Je to veľmi dôležité víťazstvo. Pred gólom sa nám nedarilo, príliš veľa sme kazili. Gól nás upokojil, fanúšikovia nás povzbudili a pridali sme ďalší. V druhom polčase to bolo z našej strany oveľa lepšie ako v prvom, chytili sme druhý dych.“
Ivan Schranz, strelec druhého gólu SR: „V prvom rade som šťastný z víťazstva, no som smutný z toho, že som utrpel svalové zranenie. Vyradí ma na nejaký čas z hry. Vedeli sme, že Luxembursko má výborný tím, dokázalo to v uplynulých štyroch zápasoch proti nám. V druhom polčase to vyšlo tak ako sme si želali.“
Ondrej Duda, stredopoliar SR: „Dnes to bol opäť náročný zápas a veľmi dôležitý. Luxembursko má síce nula bodov, ale doma proti nám a Severným Írom bolo lepším tímom. Chýbal nám Stano Lobotka, takže som musel hrať na novom poste. Mrzí ma akurát žltá karta, ktorá ma pripraví o domáci duel so Severnými Írmi.“
Na MS do USA, Kanady a Mexika sa automaticky dostanú iba víťazi skupín, tímy na druhých priečkach čaká baráž. Boje v kvalifikačných skupinách sa uzavrú o mesiac. Slovákov čaká v piatok 14. novembra o 20.45 h v Košiciach zápas so Severným Írskom, v pondelok 17. novembra o 20.45 h nastúpia v Lipsku proti Nemecku.
kvalifikácia MS 2026
A-skupina
Trnava
Slovensko - Luxembursko 2:0 (0:0)
Góly: 55. Obert, 72. Schranz. Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.), ŽK: Duda - Muratovič, Curci, Selimovič, Barreiro, 13.010 divákov.
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda (84. Hrošovský), Rigo - Ďuriš (70. Schranz, 74. Tupta), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. L. Sauer)
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič (85. Selimovič), Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari (80. S. Thill) - Olesen (59. O. Thill), Muratovič (59. Curci)
A-skupina
Trnava
Slovensko - Luxembursko 2:0 (0:0)
Góly: 55. Obert, 72. Schranz. Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.), ŽK: Duda - Muratovič, Curci, Selimovič, Barreiro, 13.010 divákov.
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda (84. Hrošovský), Rigo - Ďuriš (70. Schranz, 74. Tupta), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. L. Sauer)
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič (85. Selimovič), Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari (80. S. Thill) - Olesen (59. O. Thill), Muratovič (59. Curci)
Tréner Calzona spravil v porovnaní so zápasom v Severnom Írsku štyri zmeny v zostave. Jeho tím však pokračoval v slabom výkone z Belfastu. Dva luxemburské rohy v úvode ešte šancu nepriniesli, no zaváhanie slovenskej defenzívy v 13. minúte už áno a rovno vyloženú. Dardari sa rútil sám na Dúbravku, v stopercentnej príležitosti však poslal loptu vedľa žrde. Na opačnej strane po centri Hancka pohrozil hlavičkou Rigo, lenže ani on netrafil priestor brány. V 27. minúte neuspel po nábehu do šestnástky Haraslín, ktorého pokus ľavačkou sa krútil od brány a pre Ďuriša už bola lopta pridlhá. Slovákom robila problémy rýchlosť a priamočiarosť súpera. Až na pár momentov nedokázali hostí dostať do úzkych a v prvom polčase nevyslali na ich bránu ani jednu priamu strelu. Okrem toho prišli pre zápas proti Severnému Írsku o Dudu, ktorý dostal druhú žltú kartu v kvalifikácii.
V rozohrávke inak výborný brankár Moris spravil po zmene strán hrubú chybu, Duda sa zmocnil lopty a postupoval dopredu, no opečiatkoval iba žrď. Slováci však dlho nesmútili. Roh Dudu našiel v pokutovom území Oberta a ten aj s prispením Olesenovho teča otvoril nielen skóre stretnutia, ale aj svoj gólový účet v národnom tíme - 1:0. Po hodine hry musel Dúbravka boxovať nepríjemný pokus zo strednej vzdialenosti, počet luxemburských útokov však po zmene strán výrazne klesol. Tesné vedenie „sokolov“ poistil v 72. minúte striedajúci Schranz, keď zužitkoval krížny center Haraslína cez celé pokutové územie - 2:0. Pri došliapnutí na zem sa však autor gólu zranil a po krátkom pobyte na trávniku ho musel opustiť. Tretí gól po prestávke aktívnejších Slovákov mohol v závere pridať Tupta, ale Moris si s jeho hlavičkou poradil.
hlasy po zápase: /zdroj: Sport 1, TASR/
Francesco Calzona, tréner SR: „V prvom polčase sme hrali takticky veľmi zle. Vyzerali sme ako mužstvo, ktoré je iba pár dní spolu. Treba však rešpektovať aj výkon Luxemburska. Druhý polčas nám vyšiel, strelili sme dva góly. Mrzí ma zranenie Schranza, je to jeden z hráčov, ktorý sa dokáže dostať za obranu súpera. Proti Severným Írom musíme hrať 90 minút naplno. Hrať iba polčas by na súpera takejto úrovne nestačilo.“
Jeff Strasser, tréner Luxemburska: „Keď sa pozriem na všetky štatistiky, vyčnieva spomedzi nich naša nízka efektivita. Tá je hlavným dôvodom, prečo sme prehrali. Dnešok je pre nás frustrujúci. Sme však realisti, keď vidíme zloženie skupiny, ktorá je veľmi kvalitná. Prehrali sme zatiaľ všetky štyri zápasy, ale ja si budem pamätať aj to, akým herným prejavom sa prezentujeme. Vždy budem podporovať tento tím.“
Adam Obert, strelec prvého gólu SR: „Je to veľmi dôležité víťazstvo. Pred gólom sa nám nedarilo, príliš veľa sme kazili. Gól nás upokojil, fanúšikovia nás povzbudili a pridali sme ďalší. V druhom polčase to bolo z našej strany oveľa lepšie ako v prvom, chytili sme druhý dych.“
Ivan Schranz, strelec druhého gólu SR: „V prvom rade som šťastný z víťazstva, no som smutný z toho, že som utrpel svalové zranenie. Vyradí ma na nejaký čas z hry. Vedeli sme, že Luxembursko má výborný tím, dokázalo to v uplynulých štyroch zápasoch proti nám. V druhom polčase to vyšlo tak ako sme si želali.“
Ondrej Duda, stredopoliar SR: „Dnes to bol opäť náročný zápas a veľmi dôležitý. Luxembursko má síce nula bodov, ale doma proti nám a Severným Írom bolo lepším tímom. Chýbal nám Stano Lobotka, takže som musel hrať na novom poste. Mrzí ma akurát žltá karta, ktorá ma pripraví o domáci duel so Severnými Írmi.“
tabuľka:
1. Nemecko 4 3 0 1 8:3 9
2. Slovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Sev. Írsko 4 2 0 2 6:5 6
4. Luxembursko 4 0 0 4 1:10 0
1. Nemecko 4 3 0 1 8:3 9
2. Slovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Sev. Írsko 4 2 0 2 6:5 6
4. Luxembursko 4 0 0 4 1:10 0