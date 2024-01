Strasser premiérovo vyhral slalom v Kitzbüheli

Kitzbühel 21. januára (TASR) - Nemecký lyžiar Linus Strasser vyhral prestížny slalom Svetového pohára v Kitzbüheli. V rakúskom stredisku triumfoval v nedeľu s náskokom 14 stotín sekundy pred Švédom Kristofferom Jakobsenom, ktorý viedol po 1. kole. Tretí skončil minuloročný víťaz Švajčiar Daniel Yule (+0,20).



Strasser zvíťazil na Ganslernhangu prvýkrát v kariére, celkovo si pripísal štvrté prvenstvo v SP, tretie v slalome. Tridsaťjedenročný pretekár bol po prvom kole až štvrtý so stratou štyroch desatín na Jakobsena, najlepšou druhou jazdou sa však vyšvihol na najvyšší stupienok. Švéd štartujúci s číslom 20 síce neudržal prekvapujúce vedenie, ale konečnou druhou priečkou vyrovnal svoje najlepšie umiestenie v kariére. Na pódium vystúpil celkovo tretíkrát.



Prvýkrát v sezóne nevyhral slalom rakúsky reprezentant. Doterajší suverén sezóny a víťaz troch pretekov Manuel Feller obsadil štvrté miesto (+0,79), čo nepotešilo domácich fanúšikov, no upevnil si tým vedúce postavenie v priebežnej klasifikácii disciplíny. Vedie ju s náskokom 187 bodov pred Strasserom. Náročná, selektívna trať opäť "sedela" Daveovi Rydingovi, skúsený Brit skončil na obľúbenom svahu na piatom mieste (+0,96).



Preteky sa absolútne nevydarili Nórom. Už 1. kolo nedokončili spolufavoriti Atle Lie McGrath, Sebastian Foss-Solevaag a Alexander Steen Olsen, ktorý vypadol v treťom slalome za sebou. Henrik Kristoffersen 30. časom tesne prekĺzol do 2. kola, no v ňom sa majster sveta z Courchevelu a trojnásobný držiteľ malého glóbusu (2016, 2020, 2022) nedokázal výraznejšie posunúť a skončil nakoniec na 21. priečke (+3,75). Nástrahy 1. kola nezvládli ani domáci Fabio Gstrein, Michael Matt, Bulhar Albert Popov, Chorvát Filip Zubčič, v 2. kole vypadol aj olympijský šampión z Pekingu 2022 Clement Noel z Francúzska, piaty po 1. kole. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.