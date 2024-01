Strasser viedol po 1. kole nočného slalomu v Schladmingu

Schladming 24. januára (TASR) - Nemecký lyžiar Linus Strasser figuroval na čele po 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v Schladmingu. V rakúskom stredisku viedol s náskokom jednej desatiny sekundy pred Nórom Timom Hauganom, tretí bol Francúz Clement Noel (+0,36). Domáci líder priebežného poradia disciplíny Manuel Feller sa zaradil na ôsmu pozíciu s mankom 1,04 sekundy.



V porovnaní s utorkovým obrovským slalomom sa podmienky na zjazdovke Planai v stredu zmenili. Ľadový podklad začal vplyvom relatívne vysokej teploty (+7°C) mäknúť, k tomu sa pridal nepríjemný dážď. S náročnými podmienkami sa v 1. kole pred približne 20.000 divákmi najlepšie vyrovnal Strasser so štartovým číslom tri, Nemec povzbudený triumfom v predchádzajúcom slalome v Kitzbüheli predviedol agresívnu a zároveň čistú jazdu a dostal sa pred 2. kolom (20.45 h) do vedenia.



Z elitnej skupiny sa mu nikto výrazne nepriblížil, až s číslom 12 ohrozil jeho líderskú pozíciu Haugan, ktorý napokon stratil desatinu. V hre o prvenstvo bol aj Noel, do jednej sekundy sa zmestili ešte Atle Lie McGrath (+0,62), Talian Alex Vinatzer (+0,67), Švajčiar Daniel Yule (+0,78) a ďalší Nór Henrik Kristoffersen (+0,98). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.