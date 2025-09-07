< sekcia Šport
Strasser vyzdvihol dynamiku Slovákov, zostavou chce prekvapiť
Výkony Slovenska na vlaňajších ME ako aj v predošlom zápase s Nemeckom ukazujú, že nás čaká ťažký zápas proti silnému súperovi, uviedol Strasser.
Autor TASR
Luxemburg 7. septembra (TASR) - Dynamický tím s vyváženou kombináciou skúsených hráčov a mladých talentov. Týmito slovami charakterizoval slovenskú futbalovú reprezentáciu pred nedeľňajšou konfrontáciou v rámci kvalifikačnej A-skupiny MS 2026 tréner Luxemburska Jeff Strasser.
„Výkony Slovenska na vlaňajších ME ako aj v predošlom zápase s Nemeckom ukazujú, že nás čaká ťažký zápas proti silnému súperovi. Pokiaľ ide o absencie Christophera Martinsa a Seida Korača, pokúsime sa ich nahradiť a možno aj prekvapiť Slovákov základnou zostavou,“ povedal Strasser na predzápasovej tlačovej konferencii podľa oficiálneho webu Luxemburskej futbalovej federácie (FLF). Duel so Slovenskom bude pre 50-ročného kouča druhý vo funkcii, na lavičke „červených levov“ debutoval štvrtkovou domácou prehru 1:3 so Severným Írskom. Bývalý dlhoročný reprezentant a obranca so skúsenosťami z francúzskej a nemeckej ligy prevzal štafetu po Lucovi Holtzovi, ktorý viedol Luxembursko 15 rokov.
Brankár Anthony Moris sa už k nevydarenému vstupu do kvalifikácie nevracal, poďakoval sa však divákom za podporu. Na Stade de Luxembourg ich prišlo cez 9-tisíc a vypredaný štadión bude hnať Luxemburčanov vpred aj v nedeľu večer. „Ďakujeme im za energiu, ktorú nám dávali. Veľmi nám pomáhali, mrzí nás, že sme ich neodmenili lepším výsledkom. Veľa vecí sme robili dobre, neboli sme ďaleko od bodového zisku.“
Tridsaťpäťročný brankár saudskoarabského Al-Khaleej ohľadom víťazstva Slovenska nad Nemeckom 2:0, ktoré obletelo minimálne Európu, iba stroho poznamenal: „Neovplyvnilo to prípravu nášho tímu. Každý zápas je iný a ten nedeľňajší napíše vlastný príbeh.“
/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/
„Výkony Slovenska na vlaňajších ME ako aj v predošlom zápase s Nemeckom ukazujú, že nás čaká ťažký zápas proti silnému súperovi. Pokiaľ ide o absencie Christophera Martinsa a Seida Korača, pokúsime sa ich nahradiť a možno aj prekvapiť Slovákov základnou zostavou,“ povedal Strasser na predzápasovej tlačovej konferencii podľa oficiálneho webu Luxemburskej futbalovej federácie (FLF). Duel so Slovenskom bude pre 50-ročného kouča druhý vo funkcii, na lavičke „červených levov“ debutoval štvrtkovou domácou prehru 1:3 so Severným Írskom. Bývalý dlhoročný reprezentant a obranca so skúsenosťami z francúzskej a nemeckej ligy prevzal štafetu po Lucovi Holtzovi, ktorý viedol Luxembursko 15 rokov.
Brankár Anthony Moris sa už k nevydarenému vstupu do kvalifikácie nevracal, poďakoval sa však divákom za podporu. Na Stade de Luxembourg ich prišlo cez 9-tisíc a vypredaný štadión bude hnať Luxemburčanov vpred aj v nedeľu večer. „Ďakujeme im za energiu, ktorú nám dávali. Veľmi nám pomáhali, mrzí nás, že sme ich neodmenili lepším výsledkom. Veľa vecí sme robili dobre, neboli sme ďaleko od bodového zisku.“
Tridsaťpäťročný brankár saudskoarabského Al-Khaleej ohľadom víťazstva Slovenska nad Nemeckom 2:0, ktoré obletelo minimálne Európu, iba stroho poznamenal: „Neovplyvnilo to prípravu nášho tímu. Každý zápas je iný a ten nedeľňajší napíše vlastný príbeh.“
/vyslaný redaktor TASR Lukáš Gálik/