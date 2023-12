Štrba zvýšil hlas a nováčik vyhral v Košiciach, Ceman: Zlý december

Košice 30. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice dosiahli v decembri iba jedno víťazstvo z desiatich zápasov a podľa trénera Dana Cemana je načase "dotlačiť niektorých hráčov k lepším výkonom." Konštatoval to po tom, čo jeho zverenci stratili náskok 2:0 a s nováčikom súťaže HC 19 Humenné prehrali v 31. kole Tipos extraligy na domácom ľade 4:6. Kormidelník víťazného tímu Martin Štrba hovoril o cenných bodoch, vďaka ktorým sa jeho tím priblížil predposlednému 11. miestu na rozdiel piatich bodov.



Decembrová bilancia Košičanov je najhoršia z celej súťaže. Štvrtkovým víťazstvom 5:2 na ľade Humenného síce ukončili osemzápasovú sériu prehier, no na triumf nenadviazali a nováčik si vzal zo Steel arény požičané. "Sme sklamaní, že sme nezískali tri body. Intenzitu a našu snahu by som prirovnal k horskej dráhe - raz hore, raz dole. Keď sme skórovali na 2:0, stratili sme intenzitu a mysleli sme si, že to bude jednoduchý zápas. Humenné sa potom dostalo do vedenia. Nehrali sme celých 60 minút a ak to v tejto lige dopustíte, tak sa môžete veľmi nepríjemne popáliť. V druhej tretine sme nemali strelecký inštinkt, preto sa nemôžeme vyhovárať na nedostatok šťastia," konštatoval tréner Ceman. Jeho tím vstupoval do druhej tretiny s náskokom 2:0, no štyri góly hostí otočili skóre na priebežných 2:4. Gólová otočka v rozpätí od 29. do 35. minúty dodala hosťom sebaistotu, ktorú príliš nenaštrbili ani dva inkasované góly. Košičania v závere druhej časti vyrovnali na 2:2, no v tretej tretine nepotvrdili psychickú výhodu. Naopak, premiérový sezónny gól Lukáša Lačného znamenal víťazstvo hostí.



Humenné zvíťazilo na ľade súpera iba druhýkrát v sezóne. "Nedávne prehry so Spišskou Novou Vsou a Michalovcami boli aj o tom, že nám chýbalo šťastie, no bojovali sme. Dnes vôbec. Humenné malo veľmi dobre pripravených hráčov, Adam Lapšanský bol najlepší na ľade. Stratili sme body a uvedomujeme si, aké dôležité sú. Musíme sa pozrieť na to, čo robíme zle a čo musíme zlepšiť, aby sa náš tím vyšvihol k lepším výsledkom. Celý december sme dosahovali veľmi zlé výsledky. V našom klube sme sa snažili pracovať tak, aby sme každému hráčovi vytvorili dobré prostredie, no asi budeme musieť niektorých hráčov popohnať k tomu, aby hrali lepšie a viac sa snažili. Budeme sa o tom rozprávať v najbližších dňoch," povedal Dan Ceman. Aj košickým hráčom sa po prehre s nováčikom súťaže ťažko hľadali slová. "Asi sme si nezaslúžili zvíťaziť s hokejom, ktorý sme predvádzali," poznamenal útočník Eduard Šimun, ktorý druhým gólom v sezóne upravil na priebežných 2:0. "Neviem, či sme si mysleli, že to pôjde jednoducho. Neskôr sme znovu ukázali, že vieme hrať hokej, keď sme zatlačili súpera a vyrovnali. Musíme však hrať celý zápas a nielen v niektorých jeho fázach," zdôraznil Šimun.



Hráči Humenného ideálne zakončili rok 2023, ktorý sa do histórie hokeja v meste zapísal veľkými písmenami. Na jar si vybojovali historickú účasť v extralige, keď postúpili zo Slovenskej hokejovej lige. V najvyššej súťaži sú od úvodu sezóny na spodku tabuľky, no víťazstvom v Košiciach naznačili, že boj o záchranu nevzdávajú. "My sme veľmi šťastní zo zisku troch bodov. Videli sme vynikajúci zápas s viacerými zvratmi v skóre. Po prvej tretine som musel zvýšiť hlas, pretože naša hra nebola taká, akú som si predstavoval. Košice sú skvelý tím a my v takýchto zápasoch nemáme čo stratiť. Som veľmi rád, že sme druhú a tretiu tretinu zvládli takýmto spôsobom. Chlapci to odbojovali a patrí im veľké ďakujem," poznamenal tréner humennského tímu Martin Štrba.



Jedným zo strojcov víťazstva Humenného bol útočník Adam Lapšanský. Proti tímu, v ktorom pôsobil v dvoch etapách kariéry, sa prezentoval bilanciou 1+1. "Nezačali sme zle, no inkasovali sme góly. V nedávnych zápasoch sa nám to viackrát stalo. V celej sezóne však hráme často vyrovnané zápasy, v ktorých sme aj lepší, no nedávame góly a nezbierame body. Dnes nám to, chvalabohu, vyšlo. Pokračovali sme v hre, akú predvádzame stále, no dnes nám to aj napadalo do súperovej bránky," povedal Lapšanský.