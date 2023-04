Štrbák pred USA: Medaily máme na dosah, na ľade necháme všetko

Bazilej 28. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa po dvadsiatich rokoch opäť dostala medzi najlepšiu štvoricu na MS tejto vekovej kategórie a túži po cennom kove. Na to však potrebuje aspoň raz zopakovať senzáciu zo štvrťfinále, keď vyradila favorizovaných Fínov po triumfe 3:2. Zverenci hlavného trénera Tibora Tartaľa sa v piatok dopoludnia presunuli z Raiffeisen arény v Porrentruy do dejiska medailových bojov - St. Jakob arény v Bazileji. Tam ich čaká v sobotnom semifinále od 15.00 h favorit na celkové prvenstvo z USA.



Krátko po príjazde do tretieho najväčšieho mesta Švajčiarska absolvovali mladí Slováci posledný tréning pred semifinále. "Tréning bol celkom fajn. Spočiatku som mal ťažké nohy, ale v závere to bolo lepšie a som pripravený na zajtrajší duel," povedal pre hockeyslovakia.sk Juraj Pekarčík.



Stále iba 17-ročný útočník patrí medzi najproduktívnejších hráčov slovenského tímu. V piatich dueloch strelil tri góly a pripísal si šesť asistencií. V priebehu turnaja poskočil do elitnej formácie k Daliborovi Dvorskému a Adamovi Cedzovi: "Veľmi ma teší, že som dostal možnosť pôsobiť po boku týchto spoluhráčov. Som za to vďačný a vážim si každú sekundu strávenú na ľade."



Američania zatiaľ na šampionáte neprehrali. V základnej skupine nazbierali plný počet 12 bodov a dali až 37 gólov. Vo štvrťfinále si poradili s Čechmi 4:1. "Čaká nás asi najnáročnejší protivník na turnaji. Sú to chlapci, ktorí spolu trávia prakticky dva roky. Budú sa prezentovať rýchlou hrou, sú technicky veľmi dobre zdatní a budú sa chcieť ukázať. Môžeme ich zastaviť iba tvrdou, rýchlou a obetavou hrou," uviedol kapitán Slovákov Maxim Štrbák.



Američania sú historicky najúspešnejší tím majstrovstiev sveta do 18 rokov. Na 22 šampionátoch získali osemnásťkrát medaily, z toho až desaťkrát zlaté. Ťažia najmä z dobrej práce v rámci Národného rozvojového programu (NTDP), kde centralizujú najlepších hráčov v tejto vekovej kategórii, informuje hockeyslovakia.sk. "Americkí hokejisti sú zohratí, hrajú pokope celú sezónu. V základnej skupine ukázali veľkú kvalitu, ale každý súper je zdolateľný, ak budeme hrať rýchlo, tvrdo a dodržíme veci, ktoré sme plnili v predchádzajúcich stretnutiach," uviedol útočník František Ridzoň.



Pre porovnanie, slovenská osemnástka sa tešila z medailového úspechu iba dvakrát. V roku 2003 získala striebro a v roku 1999 bronz. "Medaily máme na dosah. Musíme nechať na ľade všetko a potom sa môže podariť hocičo," dodal Štrbák.



V druhom sobotnom semifinále sa stretnú Švédsko a Kanada (19.00). Úspešnejšie tímy budú v nedeľu bojovať vo finále, zdolaní semifinalisti si zahrajú o bronz.