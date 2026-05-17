Štrbákovu tvár ozdobili stehy, M. Pospíšil prihráva bratovi rád
V druhom zápase na turnaji Slováci konečne premenili na gól početnú výhodu, čo im taktiež určite pomôže pred ďalším zápasom proti Slovinsku.
Autor TASR
Fribourg 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú po dvoch zápasoch na 89. MS vo Švajčiarsku na konte šesť bodov a víťazstvá nad súpermi, ktorých mali podľa predpokladov zdolať. S Nórmi uspeli 2:1, oveľa spokojnejší však boli po triumfe 4:1 na Talianmi. Obranca Maxim Štrbák za toto víťazstvo „zaplatil“ aj stehmi na tvári, ale podľa vlastných slov bude v poriadku.
Slováci si pripísali do tabuľky šesť bodov, turnajom zatiaľ prechádzajú bez zaváhania. „Odohrali sme lepší zápas ako proti Nórom. Hrali sme lepšie s pukom, viac sme sa tlačili do brány. Brankár ich podržal, ale zápas sme zvládli,“ povedal Štrbák pre TASR.
Na Talianoch bola na začiatku badať krátka regenerácia, keďže ich zápas s Kanadou sa skočil v sobotu večer, ale v tretej tretine akoby dostali viac energie. „Aj my sme mali ťažký zápas, oni hrali ešte trošku neskôr, takže regenerácia bola u nich horšia, ale každý tím tu má ťažký program a mňa teší, že sme to zvládli lepšie ako oni,“ dodal 21-ročný obranca, ktorý si zo zápasu odniesol aj nepríjemný šrám: „V tretej tretine som dostal hokejkou do tváre, mám tam nejaké stehy, ale vrátil som sa a všetko je v poriadku.“
V druhom zápase na turnaji Slováci konečne premenili na gól početnú výhodu, čo im taktiež určite pomôže pred ďalším zápasom proti Slovinsku. Pred ním si užijú deň voľna. „Mali sme dnes veľa šancí v presilovke a konečne tam niečo padlo. Takže teraz tam môžu padať ďalšie góly. Je dobré, že máme dva zápasy za sebou s plným počtom bodov, je to dobrý vstup do turnaja a to je hlavné. Teraz si môžeme oddýchnuť a potom sa pripravíme na ďalší zápas,“ dodal Štrbák pre TASR.
Ofenzívu Slovenska zatiaľ ťahajú súrodenci Pospíšilovci, po góle Kristiána v prvom zápase sa ten istý hráč presadil aj v druhom. Na gól premenil výbornú prihrávku svojho mladšieho brata Martina. „Naši obrancovia urobili parádnu robotu, hneď otáčali puky. Nedali sme Talianom šancu postaviť sa do stredného pásma a mali s tým veľký problém. Tiež nás podržal aj brankár a myslím si, že to bol perfektný tímový výkon. Nahrať bratovi na gól je stále parádny pocit. To jediné, čo by som si od neho zobral, je práve zakončenie. To ja nemám a snažím sa ho aspoň týmto spôsobom nájsť. Viem, že on môže mať jednu šancu za celý zápas a dá gól. Takže budem sa snažiť ho takto nájsť vždy, ak sa mi odplatí gólom,“ povedal Martin Pospíšil.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
