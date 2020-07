Štrbová bude v halovej kariére pokračovať v českej extralige

Bratislava 28. júla (TASR) - Po viac než troch rokoch na piesku sa Andrea Štrbová vracia späť na volejbalové palubovky. Pred beachvolejbalovou časťou svojej kariéry pôsobila vo Frýdku-Místku a v novej sezóne sa opäť predstaví v českej extralige ako hráčka TJ Ostrava. Informáciu priniesla oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).



Štrbová prešla k plážovému volejbalu v januári 2017 s jasným cieľom - po boku Natálie Přidalovej sa pobiť o účasť na olympijských hrách v Tokiu. Pre pandémiu koronavírusu však odložili záver kvalifikačného cyklu a aj najväčší športový sviatok na rok 2021 a blížiace sa materské povinnosti Přidalovej znamenali pre dvojicu smerom k Tokiu definitívnu stopku.



"S Natáliou sme sa rozišli veľmi dobre. Pravda je, že odloženie olymiády veľmi významne zasiahlo do našich plánov. Natália brala leto 2020 ako míľnik, keď sa už naplno začne venovať rodinnému životu. Ja som návrat do haly plánovala dlhší čas a teším sa z toho, že je to tu," uviedla 24-ročná smečiarka, pre ktorú sa spoločná príprava s tímom Ostravy začne budúci týždeň.



Štrbová sa v hale výrazne presadila v kadetskej aj juniorskej reprezentácii, štartovala na dvoch európskych a jednom svetovom šampionáte a tiež na mládežníckej olympiáde, zakaždým v Turecku (2011 - 2012). Na Slovensku odohrala tri sezóny v drese UKF Nitra (2011 - 2014), vo Frýdku-Místku dva a pol sezóny (2014 - december 2016), pričom v premiérovej v roku 2015 získala bronz.