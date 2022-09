Hazewinkel 3. septembra (TASR) - Slovenský veslár Peter Strečanský postúpil na ME do 23 rokov v belgickom Hazewinkeli do A-finále skifu ľahkých váh. V sobotňajšej opravnej jazde dokázal zvíťaziť v čase 7:21,46 min. Pred druhým Portugalčanom Paulom Fidalgom mal náskok 4,83 s. Finále je na programe v nedeľu o 12.32 h.