Strečanský skončil v Poznani šiesty v skife ľahkých váh

Poznaň 26. júla (TASR) - Slovenský veslár Peter Strečanský obsadil konečné 6. miesto na MS do 23 rokov v Poznani v disciplíne skif ľahkých váh. V sobotňajšom B-finále zvíťazil časom 07:03,76 min.



Slovenská párová štvorka v zložení Viktor Jurga, Marián Púčik, Michal Žemla a Oliver Šimek sa do A-finále tiež nedostala. V semifinále prišla do cieľa na 5. priečke v čase 5:53,59 min a čaká ju B-finále, ktoré je na programe v nedeľu o 10.23.