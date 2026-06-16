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STREDA - J-skupina: Obhajca proti Alžírsku, Messiho jubilejný zápas
Messi sa pred svojou šiestou účasťou na MS snaží tlmiť očakávania.
Autor TASR
Kansas City 16. júna (TASR) - Obhajca titulu Argentína vstúpi do bojov na MS 2026 v noci na stredu duelom proti Alžírsku. Najväčšiu pozornosť púta Lionel Messi, ktorý si pripíše rekordnú šiestu účasť na svetovom šampionáte a čaká ho jubilejný 200. zápas v národnom drese. Súboj v Kansas City sa začne o 3.00 SELČ, o tri hodiny neskôr sa v ďalšom stretnutí J-skupiny predstaví Rakúsko v úlohe favorita proti debutantovi z Jordánska na štadióne v Santa Clare.
Argentínčania pricestovali do USA so 17 hráčmi z kádra, ktorý triumfoval pred štyrmi rokmi v Katare. Tréner Lionel Scaloni verí vo víťazný štart, no upozornil, že prvý zápas netreba preceňovať. „Máme skúsenosť z predchádzajúcich majstrovstiev sveta, takže úvodný zápas nie je rozhodujúci. Je dôležitý, ale turnaj sa po ňom nekončí,“ povedal podľa AP. Práve Argentína totiž v Katare začala šokujúcou prehrou so Saudskou Arábiou, no napokon dokráčala až k titulu.
V kádri „Albicelestes“ viseli viaceré otázniky v súvislosti so zdravotným stavom hráčov, najväčší nad brankárom Emilianom Martinezom. Ten si vo finále Európskej ligy zlomil prst a Scaloni nechcel na predzápasovej tlačovej konferencii potvrdiť, či nastúpi: „Ešte som hráčom nepovedal, kto bude hrať. Ak sa bude cítiť tak, ako sa cítil v uplynulých dňoch, bude hrať. Ale musíme počkať a uvidíme.“ Messi je však podľa neho v poriadku a v sľubnej forme: „Nielen Argentínčania, ale celý svet ho chce vidieť na ihrisku. Má obrovský vplyv na fanúšikov na celej zemeguli.“
Messi sa pred svojou šiestou účasťou na MS snaží tlmiť očakávania. „Musíme si uvedomiť, že sú tu aj iné mužstvá, ktoré majú kvalitu, najvyššie ambície a sú možno v lepšej forme,“ povedal pre argentínske médiá. Podľa obrancu Nicolasa Otamendiho je ich kapitán aj vo veku 38 rokov hnacím motorom mužstva. „Je to súťaživé ,zviera´. Núti vás neustále ísť dopredu a nedovolí vám poľaviť. Je pre nás cťou hrať s najlepším futbalistom všetkých čias,“ uviedol skúsený stopér.
Alžírčania sa vracajú po 12 rokoch na svetový šampionát s ambíciou prekvapiť favorita a nadviazať na osemfinálovú účasť z roku 2014 v Brazílii. Nemcom vtedy vo vyraďovačke podľahli až v predĺžení. Tréner Vladimir Petkovič v tejto súvislosti pripomenul pondelňajšiu remízu Španielska s Kapverdami. „Samozrejme, nie sme favoriti tohto zápasu, ale už sme na týchto majstrovstvách sveta videli, že prekvapenia sa dejú. Pokúsime sa o jedno aj my,“ vyhlásil kouč severoafrického tímu. Argentínčania aj tieto varovania berú vážne. „Neexistujú ľahkí súperi. Každý si zaslúžil miesto na majstrovstvách sveta a Alžírsko má veľmi kvalitných hráčov. Bude to dobrý test,“ zdôraznil Scaloni.
Rakúsko je medzi elitou po dlhých 28 rokoch a proti Jordánsku chce spraviť prvý krok k postupu do šestnásťfinále. Mužstvo vedené nemeckým kormidelníkom Ralfom Rangnickom vyhralo všetky tri medzištátne zápasy v tomto roku a v rebríčku FIFA figuruje o takmer štyridsať miest vyššie než súper. Napriek tomu kouč rakúskej ekipy varuje pred podcenením nováčika. „Jordánsko je ľahký súper iba pre tých, ktorí sa ním nezaoberali. Nie je to mužstvo, ktoré zdoláte len tak mimochodom,“ uviedol Rangnick pre APA. Podľa neho sa ázijský tím prezentuje kompaktnou obranou a nebezpečnými protiútokmi. „Vieme, aký dôležitý je tento zápas a že môže udávať smer celého turnaja. Presne s takým nastavením k nemu pristúpime.“
Jordánci sa predstavia na MS premiérovo, no tréner Jamal Sellami verí, že jeho mužstvo môže zanechať dobrý dojem. „Rakúsko má jedno z najsilnejších mužstiev na týchto majstrovstvách sveta. Majú veľa kvality, ale ich najväčšou hviezdou je tím a tréner,“ vyhlásil marocký kouč. Za kľúčovú postavu Rakúska označil Marcela Sabitzera, no vyzdvihol aj silu stredovej formácie. Kapitán Ehsan Haddad zdôraznil, že jeho tím necíti tlak. „Necítime tlak, skôr hrdosť. Je pre nás splneným snom byť súčasťou majstrovstiev sveta,“ povedal.
Argentínčania pricestovali do USA so 17 hráčmi z kádra, ktorý triumfoval pred štyrmi rokmi v Katare. Tréner Lionel Scaloni verí vo víťazný štart, no upozornil, že prvý zápas netreba preceňovať. „Máme skúsenosť z predchádzajúcich majstrovstiev sveta, takže úvodný zápas nie je rozhodujúci. Je dôležitý, ale turnaj sa po ňom nekončí,“ povedal podľa AP. Práve Argentína totiž v Katare začala šokujúcou prehrou so Saudskou Arábiou, no napokon dokráčala až k titulu.
V kádri „Albicelestes“ viseli viaceré otázniky v súvislosti so zdravotným stavom hráčov, najväčší nad brankárom Emilianom Martinezom. Ten si vo finále Európskej ligy zlomil prst a Scaloni nechcel na predzápasovej tlačovej konferencii potvrdiť, či nastúpi: „Ešte som hráčom nepovedal, kto bude hrať. Ak sa bude cítiť tak, ako sa cítil v uplynulých dňoch, bude hrať. Ale musíme počkať a uvidíme.“ Messi je však podľa neho v poriadku a v sľubnej forme: „Nielen Argentínčania, ale celý svet ho chce vidieť na ihrisku. Má obrovský vplyv na fanúšikov na celej zemeguli.“
Messi sa pred svojou šiestou účasťou na MS snaží tlmiť očakávania. „Musíme si uvedomiť, že sú tu aj iné mužstvá, ktoré majú kvalitu, najvyššie ambície a sú možno v lepšej forme,“ povedal pre argentínske médiá. Podľa obrancu Nicolasa Otamendiho je ich kapitán aj vo veku 38 rokov hnacím motorom mužstva. „Je to súťaživé ,zviera´. Núti vás neustále ísť dopredu a nedovolí vám poľaviť. Je pre nás cťou hrať s najlepším futbalistom všetkých čias,“ uviedol skúsený stopér.
Alžírčania sa vracajú po 12 rokoch na svetový šampionát s ambíciou prekvapiť favorita a nadviazať na osemfinálovú účasť z roku 2014 v Brazílii. Nemcom vtedy vo vyraďovačke podľahli až v predĺžení. Tréner Vladimir Petkovič v tejto súvislosti pripomenul pondelňajšiu remízu Španielska s Kapverdami. „Samozrejme, nie sme favoriti tohto zápasu, ale už sme na týchto majstrovstvách sveta videli, že prekvapenia sa dejú. Pokúsime sa o jedno aj my,“ vyhlásil kouč severoafrického tímu. Argentínčania aj tieto varovania berú vážne. „Neexistujú ľahkí súperi. Každý si zaslúžil miesto na majstrovstvách sveta a Alžírsko má veľmi kvalitných hráčov. Bude to dobrý test,“ zdôraznil Scaloni.
Rakúsko je medzi elitou po dlhých 28 rokoch a proti Jordánsku chce spraviť prvý krok k postupu do šestnásťfinále. Mužstvo vedené nemeckým kormidelníkom Ralfom Rangnickom vyhralo všetky tri medzištátne zápasy v tomto roku a v rebríčku FIFA figuruje o takmer štyridsať miest vyššie než súper. Napriek tomu kouč rakúskej ekipy varuje pred podcenením nováčika. „Jordánsko je ľahký súper iba pre tých, ktorí sa ním nezaoberali. Nie je to mužstvo, ktoré zdoláte len tak mimochodom,“ uviedol Rangnick pre APA. Podľa neho sa ázijský tím prezentuje kompaktnou obranou a nebezpečnými protiútokmi. „Vieme, aký dôležitý je tento zápas a že môže udávať smer celého turnaja. Presne s takým nastavením k nemu pristúpime.“
Jordánci sa predstavia na MS premiérovo, no tréner Jamal Sellami verí, že jeho mužstvo môže zanechať dobrý dojem. „Rakúsko má jedno z najsilnejších mužstiev na týchto majstrovstvách sveta. Majú veľa kvality, ale ich najväčšou hviezdou je tím a tréner,“ vyhlásil marocký kouč. Za kľúčovú postavu Rakúska označil Marcela Sabitzera, no vyzdvihol aj silu stredovej formácie. Kapitán Ehsan Haddad zdôraznil, že jeho tím necíti tlak. „Necítime tlak, skôr hrdosť. Je pre nás splneným snom byť súčasťou majstrovstiev sveta,“ povedal.
MS vo futbale 2026, J-skupina, 1. kolo:
streda 17. júna o 3.00 SELČ
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Argentína – Alžírsko, rozhodujú: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)
predpokladané zostavy:
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Medina - De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada - Messi, La. Martinez
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Chaibi, Bentaleb, Boudaoui - Mahrez, Gouiri, Amoura
streda 17. júna o 6.00 SELČ
San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara)
Rakúsko – Jordánsko, rozhodujú: Beida (Maurit.) - Dos Santos (Angola), Noupue (Kam.)
predpokladané zostavy:
Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer - Kalajdzic
Jordánsko: Abulaila - Al-Arab, Nasib, Obaid - Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha - Al-Tamari, Olwan, O. Al-Fakhouri
streda 17. júna o 3.00 SELČ
Arrowhead Stadium (Kansas City)
Argentína – Alžírsko, rozhodujú: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.)
predpokladané zostavy:
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Medina - De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada - Messi, La. Martinez
Alžírsko: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Chaibi, Bentaleb, Boudaoui - Mahrez, Gouiri, Amoura
streda 17. júna o 6.00 SELČ
San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara)
Rakúsko – Jordánsko, rozhodujú: Beida (Maurit.) - Dos Santos (Angola), Noupue (Kam.)
predpokladané zostavy:
Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Laimer - Seiwald, X. Schlager - Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer - Kalajdzic
Jordánsko: Abulaila - Al-Arab, Nasib, Obaid - Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha - Al-Tamari, Olwan, O. Al-Fakhouri