Stredopoliar Barkley opúšťa Luton, posilnil Aston Villu

Birmingham 1. júla (TASR) - Anglický futbalista Ross Barkley prestúpil z Lutonu Town do Aston Villy Birmingham. V pondelok to oznámili oba kluby, no ani jeden nezverejnil podrobnosti dohody. Podľa agentúry Reuters mal 30-ročný stredopoliar podpísať s účastníkom Premier League trojročný kontrakt.



Barkley prichádza do birminghamského klubu po druhý raz v kariére. V sezóne 2020/21 v ňom pôsobil na hosťovaní z Chelsea. Aston Villa sa v skončenom ročníku umiestnila v domácej súťaži na štvrtom mieste a v novej sezóne sa po prvý raz v histórii predstaví v Lige majstrov.