Stredopoliar Chelsea Kovačič mal pozitívny test na koronavírus

Londýn 7. decembra (TASR) - Futbalový stredopoliar Mateo Kovačič z londýnskej Chelsea mal v utorok pozitívny test na koronavírus. Dvadsaťsedemročný chorvátsky reprezentant sa len začiatkom týždňa zapojil do tréningu so spoluhráčmi po návrate po zranení.



Kovačič chýbal "The Blues" od októbra. "Máme zlé správy, pretože Mateo včera trénoval s veľkým úsmevom a bola to veľká radosť mať ho späť. Ale dnes mal pozitívny test na koronavírus, takže bude niekoľko dní v karanténe. Je to tvrdý úder nielen pre neho, ale aj pre nás všetkých," citovala v utorok agentúra AFP slová trénera mužstva Thomasa Tuchela.



Chelsea stále chýba pre problémy s kolenom francúzsky majster sveta N'Golo Kante, s bolesťami chrbta hral v uplynulých zápasoch aj Talian Jorginho. Ten tiež nebude k dispozícii na stredajší duel Ligy majstrov v Rusku so Zenitom Petrohrad. Tuchel tak musí vyriešiť problém s nedostatkom defenzívnych stredopoliarov. Obhajca titulu v LM však už má postup do jarného osemfinále vo vrecku. Víťazom H-skupiny sa stane v prípade, ako v stredu získal lepší, resp. rovnaký výsledok ako Juventus Turín, ktorý hrá doma s Malmö FF.