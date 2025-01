Stredopoliar Chobot predĺžil zmluvu s Ružomberkom

Vedenie slovenského futbalového klubu MFK Ružomberok sa dohodlo na novej zmluve s 25-ročným stredopoliarom Mariánom Chobotom. Klub o tom informoval na svojom webe.



Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov pôsobí pod Čebraťom od leta 2023. V minulej sezóne sa pričinil o zisk Slovnaft Cupu, keď zasiahol do takmer všetkých pohárových súbojov a s mužstvom sa predstavil v pohárovej Európe. Nová zmluva mu platí do konca mája 2026.



"Som rád, že naša spolupráca pokračuje. Ružomberok vnímam pozitívne, je to perspektívny klub. Ďakujem mu za prejavenú dôveru a urobím všetko preto, aby som sa za ňu odvďačil svojimi výkonmi. Tie v doterajšom období neboli celkom vyvážené. Avšak som rád, že sa mi konečne vyhýbali zranenia," uviedol 25-ročný Chobot.