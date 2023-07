Stredopoliar Danko sa po troch rokoch vrátil do Michaloviec

Michalovce 23. júla (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Stanislav Danko sa dohodol na ročnej zmluve s klubom MFK Zemplín Michalovce. Do známeho prostredia sa vrátil po troch rokoch, v uplynulých dvoch ročníkoch hral za druholigový Trebišov. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Danko doteraz odohral v najvyššej slovenskej súťaži 110 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov. Z Michaloviec odišiel v lete 2020, po polročnom období bez angažmánu odohral jarnú časť sezóny 2020/2021 za Sereď. "Teším sa, že po troch rokoch som späť doma. V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu klubu za to, že prejavilo záujem o moje služby. Opäť si budem môcť zahrať najvyššiu súťaž, z čoho som tiež šťastný. Keďže už patrím k starším hráčom, tak sa budem snažiť odovzdať mladým svoje skúsenosti a motivovať ich. Verím, že im moje rady pomôžu a spoločne dosiahneme cieľ, ktorým je prvá šestka," poznamenal Danko, ktorý je šiesta predsezónna akvizícia michalovského klubu. Pred ním už do tímu pribudli Martin Bednár, Daniel Pavúk, Lukáš Šimko, Franck Bahi a Matúš Ružinský.