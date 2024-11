Stredopoliar Höfler podpísal novú zmluvu s Freiburgom

Stuttgart 18. novembra (TASR) - Nemecký futbalista Nicolas Höfler podpísal novú zmluvu s SC Freiburg, čím sa jeho pôsobenie v bundesligovom klube predĺži na viac než 20 rokov. Tridsaťštyriročný stredopoliar prišiel do Freiburgu v roku 2005 ako pätnásťročný a do prvého tímu sa dostal o päť rokov neskôr.



Höfler dosial odohral za klub 351 zápasov, čo je tretí najvyšší počet štartov v histórii organizácie. V súčasnej sezóne pod vedením nového kormidelníka Juliana Schustera stratil svoje miesto v základnej zostave, zatiaľ nastúpil v 9 zápasoch vo všetkých súťažiach.



"Freiburg je viac než môj športový domov už takmer 20 rokov. Chcem tu spolu s chlapcami naozaj niečo zmeniť a dosiahnuť naše ciele. Urobím pre to všetko, predĺženie spolupráce ma veľmi potešilo," sprostredkovala Höflerovo vyjadrenie agentúra DPA.