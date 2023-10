Stredopoliar Kampl predĺžil zmluvu s Lipskom do roku 2026

Berlín 19. októbra (TASR) - Slovinský futbalista Kevin Kampl predĺžil zmluvu s bundesligovým RB Lipsko do roku 2026. Tridsaťtriročný stredopoliar pôsobí v klube od roku 2017 a dvakrát s ním počas tohto obdobia triumfoval v Nemeckom pohári.



"Lipsko je môj klub. Toto mesto je pre mňa a moju rodinu ako domov a ja tu jednoducho milujem. To, čo som tu mohol zažiť, je jedinečné," povedal Kampl podľa agentúry DPA. Jeho doterajší kontrakt mal vypršať budúci rok. Podľa športového riaditeľa Rouvena Schrödera je líder na ihrisku i mimo neho: "Je to výnimočný človek a svoje skúsenosti využíva na pomoc tímu a mladším členom nášho mužstva. Jeho vášeň pre klub, mesto a našich fanúšikov je pre nás všetkých veľmi dôležitá."



Hráčom Lipska patrí priebežne šieste miesto v Bundeslige. Z doterajších siedmich zápasov dokázali v štyroch zvíťaziť a v dvoch remizovať. Nevyšiel im len úvodný duel na ihrisku súčasného lídra Bayeru Leverkusen, keď prehrali 2:3.