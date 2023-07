Stredopoliar Kone z Mönchengladbachu je zranený, vráti sa v auguste

Mönchengladbach 9. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Manu Kone sa zapojí do prípravy Borussie Mönchengladbach na novú sezónu až v priebehu augusta. Dôvodom je zranenie, ktoré stredopoliar nemeckého tímu utrpel na európskom šampionáte do 21 rokov.



"Dôležité je, že zranenie nevyzerá byť vážne. Liečba potrvá približne šesť týždňov," citovala DPA slová trénera Borussie Gerarda Seonea. Jeho tím vstúpi do novej sezóny Bundesligy na pôde Augsburgu. Zápasy prvého kola sú na programe 18.-20. augusta.