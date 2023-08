Stredopoliar Musah prestúpil z Valencie do AC Miláno

Miláno 4. augusta (TASR) - Futbalový reprezentant USA Yunus Musah prestúpil z Valencie CF do AC Miláno, pričom na San Sire podpísal päťročný kontrakt. Španielsky klub zinkasoval za prestup dvadsaťročného stredopoliara 20 miliónov eur plus možné bonusy.



Musah sa stal druhým americkým reprezentantom, ktorý toto leto podpísal zmluvu s AC Miláno po Christianovi Pulisicovi z Chelsea. Stredopoliar sa síce narodil v New Yorku, ale disponuje aj talianskym občianstvom. To znamená, že na súpiske Milána nezaberie ani jedno z miest určených pre hráčov pochádzajúcich z mimoeurópskych krajín.



Američan strávil vo Valencii uplynulé štyri sezóny. Predstavil sa aj na MS 2022 v Katare, kde v drese reprezentácie USA odohral štyri zápasy.