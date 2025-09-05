< sekcia Šport
Stredopoliar Musák prestúpil z Michaloviec do Baníka Ostrava
V novom pôsobisku podpísal zmluvu do roku 2030.
Autor TASR
Michalovce/Ostrava 5. septembra (TASR) - Futbalový stredopoliar Artúr Musák prestúpil z MFK Zemplín Michalovce do Baníku Ostrava. V novom pôsobisku podpísal zmluvu do roku 2030. Oba kluby informovali o transfere na oficiálnych stránkach.
Musák nastúpil v prebiehajúcej sezóne Niké ligy do šiestich zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pri ďalšom asistoval. Do michalovského A-mužstva sa prebojoval ako 17-ročný. „Príchod do Baníka vnímam ako posun v kariére. Je to pre mňa obrovská výzva. Chcem čo najviac hrávať, pomôcť mužstvu a užívať si futbal tak, ako som to robil doteraz. Vďaka patrí každému spoluhráčovi z kabíny, trénerom a vedeniu klubu. Michalovce navždy ostanú v mojom srdci,“ citoval Musáka oficiálny web michalovského klubu. Devätnásťročný rodák z Ukrajiny s maďarským občianstvom už požiadal aj o slovenské. V uplynulej sezóne 2024/2025 nastúpil do 22 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži. O Musáka sa údajne zaujímali aj ďalšie české a slovenské kluby. „Som rád, že sme ho získali my. Hoci má iba 19 rokov, už teraz je to veľmi zaujímavý stredopoliar schopný hrať kvalitne obomi nohami. Bude, samozrejme, potrebovať čas, ale som presvedčený, že dokáže, akého kvalitného futbalistu sme v ňom získali,“ poznamenal športový riaditeľ ostravského klubu Luděk Mikloško.
