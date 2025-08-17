Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stredopoliar Ramsey zamieril z Aston Villy do Newcastlu za 45 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ramsey odohral za Aston Villu 167 zápasov vrátane 10 v Lige majstrov.

Newcastle 17. augusta (TASR) - Do kádra futbalistov Newcastlu pribudol stredopoliar Jacob Ramsey, za ktorého klub zaplatil Aston Ville približne 45 miliónov eur. Dvadsaťštyriročný Angličan podpísal s klubom dlhodobú zmluvu.

Ramsey odohral za Aston Villu 167 zápasov vrátane 10 v Lige majstrov. Ide o štvrtú posilu Newcastlu v letnom prestupovom období. „Som rád, že som tu. Boli to šialené tri dni, ale som naozaj šťastný, že som tu a neviem sa dočkať, kedy začnem. Je to pre mňa veľký krok, ale hneď ako som vedel, že tréner má o mňa záujem a naozaj ma má rád, netrvalo dlho, kým som sa rozhodol,“ uviedol Ramsey, pre ktorého ide o prvú zmenu klubového pôsobiska v kariére.
