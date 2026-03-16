< sekcia Šport
Stredopoliar Reitz prestúpi z Mönchengladbachu do Lipska
Podľa agentúry DPA zaplatí Lipsko za dvadsaťtriročného stredopoliara necelých 20 miliónov eur.
Autor TASR
Lipsko 16. februára (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Rocco Reitz v júli prestúpi z Borussie Mönchengladbach k rivalom z RB Lipska.
„Rocco Reitz je hráč, ktorého sme chceli do našej stredovej formácie. Sme veľmi radi, že sme dotiahli tento prestup,“ vyhlásil športový riaditeľ Lipska Marcel Schäfer.
Podľa agentúry dpa zaplatí Lipsko za dvadsaťtriročného stredopoliara necelých 20 miliónov eur. Kapitán Gladbachu mal s tímom zmluvu do leta 2028, s Lipskom podpísal kontrakt do roku 2031.
