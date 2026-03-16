Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026
sekcia Šport

Stredopoliar Reitz prestúpi z Mönchengladbachu do Lipska

Na archívnej snímke zo 6. marca 2026 futbalista Mönchengladbachu Rocco Reitz reaguje na červenú kartu v zápase nemeckej Bundesligy FC Bayern Mníchov - Borussia Mönchengladbach v Mníchove. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lipsko 16. februára (TASR) - Nemecký futbalový stredopoliar Rocco Reitz v júli prestúpi z Borussie Mönchengladbach k rivalom z RB Lipska.

„Rocco Reitz je hráč, ktorého sme chceli do našej stredovej formácie. Sme veľmi radi, že sme dotiahli tento prestup,“ vyhlásil športový riaditeľ Lipska Marcel Schäfer.

Podľa agentúry dpa zaplatí Lipsko za dvadsaťtriročného stredopoliara necelých 20 miliónov eur. Kapitán Gladbachu mal s tímom zmluvu do leta 2028, s Lipskom podpísal kontrakt do roku 2031.
