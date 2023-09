Stredopoliar Wijnaldum mieri z PSG do saudskoarabského Al-Ettifaq

Dammám 3. septembra (TASR) – Holandský futbalista Georginio Wijnaldum prestúpil v sobotu do saudskoarabského Al-Ettifaq. Jeho predošlý klub Paríž Saint-Germain mal za transfer obdržať 10 miliónov eur. Holanďan podpísal zmluvu do konca sezóny 2025/26.



Tridsaťdvaročný stredopoliar prišiel do PSG pred dvoma rokmi z Liverpoolu, no minulú sezónu strávil na hosťovaní v AS Rím. V novom pôsobisku si pod vedením Stevena Gerrarda zahrá napríklad s Jordanom Hendersonom, ktorý prestúpil toto leto z Liverpoolu, či s Jackom Hendrym. Dvadsaťosemročný obranca z Brúg podpísal zmluvu v júli. Informácie priniesla agentúra AP.