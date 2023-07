Stredopoliar Winks prestúpil z Tottenhamu do Leicestru

Londýn 30. júna (TASR) - Anglický futbalista Harry Winks prestúpil z Tottenhamu Hotspur do zostupujúceho Leicestru City. Londýnsky klub za stredopoliara údajne zinkasoval 10 miliónov libier.



"Veľmi sa teším na výzvu, ktorá je predo mnou. Je to úžasný klub s veľkou históriou a jeho zázemie je neuveriteľné. Som pripravený na novú výzvu a zároveň na to, že budem môcť čeliť sám sebe. Príchod do tímu, akým je Leicester, je na to ideálnou príležitosťou," uviedol Winks pre agentúru AFP.



Dvadsaťsedemročný hráč strávil minulú sezónu na hosťovaní v Sampdorii Janov, kde odohral 20 zápasov. Winksov prestup je druhou dohodou medzi klubmi v tomto týždni, keďže stredopoliar James Maddison odišiel opačným smerom do Tottenhamu za 40 miliónov libier.