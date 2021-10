VIDEO: Streicher nechce myslieť na straty, Medveďová tímu verí

Nominácia SR na zápasy proti Španielsku a Maďarsku):



brankárky: Adriana Medveďová (MGA Fivers Viedeň/Rak.), Alexandra Ivanicjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)

pivotky: Nikoleta Trúnková, Valéria Dulinová (obe MŠK Iuventa Michalovce)

krídelníčky: Martina Popovcová, Bibiana Štefaniková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

spojky: Karin Bujnochová (Achenheim Truchtersheim Handball/Fr.), Simona Szarková (Siófok KC/Maď.), Anette Emma Hudáková (Alba Fehérvár KC/Maď.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Veronika Habánková (Kisvárdai KC/Maď.), Vladimíra Bajčiová, Adriána Holejová (obe MŠK Iuventa Michalovce), Boglárka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda)

Bratislava 4. októbra (TASR) - Slovenské hádzanárky odštartujú v stredu kvalifikáciu na ME 2022. Najskôr ich čakajú v Španielsku úradujúce vicemajsterky sveta, v nedeľu nastúpia doma proti silným Maďarkám. Tréner Pavol Streicher nemá pred úvodným dvojzápasom veľké oči, brankárka Adriana Medveďová si naopak myslí, že tím má na to, aby získal body.Tréner Streicher nemôže v zápasoch počítať so zranenou Kristínou Pastorkovou. Zdravotný stav už predtým vyradil aj jej tri klubové spoluhráčky Viktóriu Oguntoyovú, Eriku Rajnohovú a Natáliu Némethovú. Zdravotne fit nie je ani Marianna Rebičová z Iuventy Michalovce. Z pozície náhradníčok sa do tímu dostali mladé hráčky - brankárka Soňa Furgaláková a pivotka Valéria Dulinová. Slovenky sa v 5. kvalifikačnej skupine stretnú v Španielsku s domácim výberom (Antequera, 6. októbra o 20.45 h) a doma proti Maďarsku (Topoľčany, 10. októbra o 17.30 h). "uviedol Streicher na pondelkovom brífingu.Slovenky sa v Španielsku predstavia aj v decembri, kde ich čakajú MS. "" dodal Streicher.Tréner Sloveniek sa nechcel pred dvojzápasom zaoberať stratami vo svojom tíme: "."Brankárka Adriana Medveďová však tímu verí. Podľa nej nič nie je nemožné. Pred zrazom mala aj ona zdravotné problémy, ale dala sa do poriadku: "Jej slová potvrdila aj spojka Karin Bujnochová: "."