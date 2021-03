Streicher po triumfe hádzanárok nad Ukrajinou: Hrali sme kompaktne

SLOVENSKO - Ukrajina 31:28 (14:13)

zostava a góly SR: Medveďová, Oguntoyeová - Trúnková 2, Pastorková 1, Patrnčiaková, Popovcová 1, Pócsíková 1, R. Bíziková 7/1, Rajnohová 1, Szarková 7/2, Lanczová 3, Hudáková, Habánková 4, Rebičová, Némethová, B. Bíziková 4 - najviac gólov: Smolinhová 9/5, Volovniková 5, Kompaniecová a Belmasová po 4, 7 m hody: 5/3 - 8/6, vylúčené: 4:5, rozhodovali: Kijauskaute, Zaliene (obe Lit.),

hlasy po zápase:

/zdroj: slovakhandball.sk/

Pavol Streicher, tréner SR: „Trvalo nám približne 20 minút, kým sme sa dokázali adaptovať na hru súpera. Najmä s ukrajinskou obranou vysunutou na krajné spojky sme mali problémy. V dôsledku toho nám viazla spolupráca a boli sme príliš statickí. Našťastie, sme to otočili predovšetkým vďaka protiútokom z druhého sledu. V druhom polčase sme získali už aj hernú istotu. Myslím si, že sme podali kompaktný výkon a všetky hráčky nasadené do zápasu zahrali veľmi dobre. Rozhodla aj šírka kádra. Naše víťazstvo je zaslúžené.“



Réka Bíziková, krídelníčka SR a autorka 7 gólov: „V prvom rade som pyšná na dievčatá, myslím si, že sme vydali zo seba všetko. V prvom polčase sme na začiatku nebránili až tak dobre a nemali sme ani protiútoky. Potom to však už išlo. V druhom polčase sme hrali dobre v obrane i v útoku a zápas sme doviedli do úspešného konca.“

Ďalší program turnaja 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie v Luxemburgu:

piatok: 19.30 Izrael – Luxembursko



sobota: 15.30 Slovensko – Izrael, 18.00 Ukrajina – Luxembursko



nedeľa: 15.30 Ukrajina – Izrael, 18.00 Luxembursko – Slovensko



Luxemburg 19. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky úspešne vstúpili do prvej fázy kvalifikácie MS 2021. Na turnaji I. skupiny v Luxemburgu zvíťazili nad Ukrajinou 31:28. V sobotu o 15.30 h nastúpia proti Izraelu, v nedeľu ich čakajú domáce Luxemburčanky. Do baráže postúpia najlepšie dve družstvá, svetový šampionát sa uskutoční v decembri v Španielsku.V úvode zápasu hrali obe družstvá pozorne v obrane a ani jedno z nich si nevypracovalo výraznejší náskok. Slovenky však postupne začali kopiť chyby v obrane i v útoku a v 14. minúte prehrávali o tri góly 5:8. Tréner Pavel Streicher si následne zobral oddychový čas a jeho slová padli na úrodnú pôdu. Slovenkám sa podarilo rýchlo znížiť na rozdiel jediného gólu a vďaka skvelému záveru prvého polčasu napokon odchádzali do kabín s tesným vedením 14:13. Strelecky sa darilo najmä Réke Bízikovej.Na začiatku druhého polčasu sa chytila Habánková, strelecky účet v reprezentácii si otvorila Boglarka Bíziková a v 39. minúte viedlo slovenské družstvo o štyri góly 21:17. Ukrajinky to v závere skúšali vysunutou obranou, no nepodarilo sa im skresať manko Sloveniek, ktoré pozorne bránili a strieľali veľa gólov z rýchlych protiútokov. Streicherove zverenky už s prehľadom dotiahli zápas do víťazného konca s výrazne sa priblížili k postupu do baráže.