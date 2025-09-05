< sekcia Šport
Strelca oslavujú fanúšikovia Middlesbroughu: Bude skvelý
Dvadsaťštyriročný zakončovateľ prispel k triumfu zverencov Francesca Calzonu nad Nemeckom 2:0 v úvodnom zápase kvalifikácie MS 2026 gólom a prihrávkou.
Autor TASR
Middlesbrough 5. septembra (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec ešte neodohral v drese FC Middlesbrough ani minútu, ale už sa stal hviezdou na sociálnych sieťach svojho nového klubu. Dvadsaťštyriročný zakončovateľ prispel k triumfu zverencov Francesca Calzonu nad Nemeckom 2:0 v úvodnom zápase kvalifikácie MS 2026 gólom a prihrávkou.
Jeho výkon a najmä výsledok zarezonoval po celom svete, v kolíske futbalu obzvlášť. Nemci dovtedy ešte nikdy v histórii neprehrali kvalifikačný zápas MS na súperovom ihrisku. Na sociálnej sieti Middlesbroughu to žilo už pred zápasom, keď vedenie klubu zverejnilo Strelcovu fotografiu so želaním, aby sa mu v zápase darilo. Viacerí fanúšikovia reagovali najskôr pesimisticky: „Určite sa zraní,“ alebo „Bože, len nech sa ti niečo nestane,“ písali viacerí. Po prvej akcii, keď našiel v šestnástke voľného Hancka, sa spustila lavína: „To bola parádna akcia,“ znel jeden z komentárov.
Po góle na 2:0, keď Strelec „vycvičil“ Antonia Rüdigera, sa už fanúšikovia Middlesbroughu predbiehali v superlatívoch. Viacerí slovenskí užívatelia prispeli do komentárov videom, ktoré obletelo virálny svet. „To bola pecka. Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy,“ napísal jeden z priaznivcov. Ďalší pridal: „Ten gól si zaslúžil mimoriadnu oslavu. Zabilo by ho, keby nám predviedol dvojité salto v štýle Roberta Earnshawa?“ Výkon slovenského futbalistu je pre fanúšikov klubu prísľubom, jeden nich napísal: „Páčila sa mi jeho energia a hra s loptou, bude pre nás skvelý.“
