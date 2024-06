VIDEO: Strelci Dukly s nevídanou žatvou medailí z ME, Jány: Mám formu

Banská Bystrica 4. júna (TASR) – Štyria strelci banskobystrickej Dukly doviezli z nedávno skončených majstrovstiev Európy v chorvátskom Osijeku dovedna šesť medailí. Najviac sa darilo olympionikovi Patrikovi Jánymu, ktorý získal titul v disciplíne malokalibrová puška - 60 rán v ľahu a bronz v malokalibrovej puške 3x20. Bol aj členom družstva v malokalibrovke v troch pozíciách spolu s oddielovými kolegami Štefanom Šulekom a Ondrejom Holkom, získali striebro. Toto trio získalo aj zlato v disciplíne družstiev z malokalibrovky na 60 rán v ľahu.



Parádnu žatvu medailí doplnili v disciplíne dvojíc v malokalibrovke na 60 rán v ľahu zlatom Ondrej Holko s Danielou Demjén Peškovou, ktorá jediná nehájila farby Dukly, ale ŠCP. Bronz v tejto disciplíne ešte zaknihovali strelci VŠC Dukla Štefan Šulek s Miroslavou Kyselovou. Najúspešnejší strelec Patrik Jány z Osijeku cestoval následne na Svetový pohár do Mníchova, kde vo vzduchovej puške na 10 metrov opäť ukázal svoju kvalitu a v napínavom finále získal striebornú medailu, keď nestačil iba Číňanovi Li-Chao Šengovi, ktorý vytvoril výkonom 254,5 b nový svetový rekord. "Nemal som ešte finálové umiestnenie vo Svetovom pohári, potrebovali sme medailu a to sa podarilo. Prechod z ME z malorážky na vzduchovku som zvládol aj preto, že sme to tak trénovali. Výsledky v Mníchove boli divoké, vyzeralo to miestami, že ani nepostúpim do finále, ale podarilo sa a tam som si už veril. Iba na Číňana som nestačil, keďže strelil svetový rekord," uviedol Jány na utorňajšom brífingu v Banskej Bystrici.



K svojmu vystúpeniu na ME v disciplínach s malokalibrovkou pre TASR ešte uviedol: "Asi najviac si cením bronz z olympijskej disciplíny v malokalibrovke 3x20, ale na druhej strane nie som veľmi na ležiace disciplíny, no získať zlato na majstrovstvách Európy, tak o tom som ani nesníval, takže i tento najcennejší kov si vážim. Mám dobrú formu, ukazuje sa to i na výsledkoch. Veľmi sa venovali tréningu i technickému nastaveniu. Chceli sme si to ma ME i SP vyskúšať a vyšlo nám to. Sme tak na dobrej ceste smerom k olympiáde."







Spokojnosť s výkonmi svojich zverencov na majstrovstvách Európy v malokalibrovkových disciplínach vyslovil aj tréner Zoltán Baláž: "Na šampionát sme išli dobre pripravení, urobili sme kus dobrej roboty, takže som rád, že sa to podarilo zúročiť. Okrem Paťa Jányho boli aj ostatní strelci dobre pripravení. V individuálnych disciplínach Števo Šulek aj Ondrej Holko to veľmi dobre odstrieľali, škoda, že nezískali olympijskú miestenku. Ondrejovi chýbalo šesť bodov a Štefanovi tri, čiže iba málo oboch delilo od olympijskej účasti."



Baláž teda pôjde na OH v Paríži iba s Patrikom Jánym, ktorý sa predstaví v malokalibrovke 3x20 na 50m a vo vzduchovej puške na 10 m. Očakávania sú veľké, no pripustiť si ich Jány s Balážom nehodlajú. "Pôjdeme si spraviť svoju robotu a podať výkon, na ktorý Patrik má. Nepociťujeme žiadny tlak. Snažíme sa ísť po našej práci a ak s ňou budeme spokojní, pozrieme sa na výsledkovú listinu a uvidíme aké to bude umiestnenie," dodal kouč Dukly.







Neúčasť na olympiáde najviac mrzela strelca Štefana Šuleka, ktorému chýbali iba tri body, aby sa v individuálnej disciplíne v malokalibrovke 3x20 do Paríža kvalifikoval. "Myslím si, že som bol dobre pripravený. Snažili sme sa o prebojovanie na olympiádu, s trénerom sme na tom pracovali. Išiel som na šampionát s dobrou formou, no chýbali mi tri bodíky. Bolo to nahustené, škoda, že som zo začiatku začal trochu slabšie. To bol dôvod, prečo mi miestenka ušla. Previedol som však solídny výkon, chýbalo len trošku šťastia," povedal pre TASR.



Nevšedný zber medailí, ktorí slovenskí strelci zbierali zo šampionátov ešte v 80. rokoch minulého storočia, vysoko vyzdvihol aj riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Matej Tóth: "Sú to fantastické výsledky a výkony. Ide o nevídanú medailovú žatvu. Vďaka našim strelcom skončilo Slovensko na ME v hodnotení všetkých krajín na 3. mieste. Ukázalo sa opodstatnenie podpory VŠC Dukla strelcom pri posilnení trénerského tímu a investícií do infraštruktúry, do nákupov zbraní, streliva, špeciálneho oblečenia. Vytvoril sa kvalitný tím a môžeme do budúcna na ňom stavať."