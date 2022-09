ME21-kval.: Strelec a Suslov pomohli aj gólovo, Kentoš: Boli lídrami

Prečítajte si aj: Slováci do 21 rokov zdolali v prvom zápase baráže Ukrajincov



Na snímke vľavo Artem Bondarenko, vpravo Oleksii Syč (obaja Ukrajina) a uprostred Jakub Kadák (Slovensko) v zápase baráže ME 2023 hráčov do 21 rokov vo futbale Slovenko - Ukrajina v Žiline 23. septembra 2022. Foto: TASR Erika Ďurčová

Žilina 24. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa priblížili k postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy. V piatkovom úvodnom stretnutí baráže si v domácom prostredí vypracovali jednogólový náskok, keď v Žiline zdolali ukrajinských rovesníkov 3:2. Účasť na záverečnom turnaji môžu spečatiť v odvete, ktorá je na programe v utorok o 17.30 h na neutrálnej pôde v poľskom meste Bielsko-Biala.Tréner Jaroslav Kentoš mal k dispozícii aj Tomáša Suslova s Davidom Strelcom a obaja členovia reprezentačného A-tímu pomohli aj gólovo. Suslov otvoril skóre, keď dorazil jedenástku, ktorú predtým nepremenil, a Strelec rozhodol dvoma zásahmi v druhom polčase.povedal Kentoš.Jeho zverenci si vybudovali nádejnú východiskovú pozíciu proti Ukrajine, ktorá prehrala v kvalifikácii jediný duel s Francúzskom:Dve príležitosti využil Strelec, pred svojím prvým zásahom krátko po zmene strán si sám vybojoval loptu po zaváhaní súperovho obrancu.zdôraznil útočník talianskej Spezie.povedal ďalší ťahúň Suslov, ktorý okrem streleného gólu takisto viackrát ohrozil ukrajinskú bránku:Stredopoliar holandského Groningenu rád prišiel pomôcť dvadsaťjednotke, hoci spolu so Strelcom už patria do áčkovej reprezentácie:Na súboj zavítalo 4059 divákov, zatiaľ čo na štvrtkový duel slovenského áčka s Azerbajdžanom v Lige národov (1:2) si našlo cestu 2875 priaznivcov.dodal Kentoš.