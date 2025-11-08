< sekcia Šport
Strelec bude mať nového trénera, Edwards putuje na lavičku Wolves
Autor TASR
Londýn 8. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Strelec by mal mať v anglickom FC Middlesbrough čoskoro nového trénera. Vedenie druholigového mužstva udelilo Angličanovi Robovi Edwardsovi povolenie rokovať s Wolverhamptonom Wanderers.
Edwards sa nezúčastnil piatkového tréningu a klub zrušil aj jeho predzápasovú tlačovku. Hráči Middlesbrough nastúpili v sobotu o 16.00 na domácej pôde proti Birminghamu už pod dočasným vedením.
Štyridsaťdvaročný tréner má skúsenosti s pôsobením v Premier League, keď pred dvoma sezónami viedol Luton Town. V drese Wolves zároveň odohral viac ako 100 duelov. Middlesbrough síce pôvodne odmietlo ponuku Wolverhamptonu, keďže Edwards prišiel na štadión Riverside len v júni. Práve hráčska minulosť však podľa tamojších médií presvedčila Edwardsa, ktorý aj napriek tomu chcel rokovať o odchode. Strelec posilnil Middlesbrough počas záverečného dňa prestupového obdobia.
Vedenie Wolves sa minulý víkend rozlúčilo s Vitorom Perreirom, pod ktorého vedením nedokázal klub ani raz naplno bodovať. Klub figuruje s dvoma bodmi na poslednom mieste tabuľky.
