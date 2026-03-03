< sekcia Šport
Strelec dal štvrtý gól v sezóne, pomohol Middlesbrough k víťazstvu
Strelec nastúpil v základnej zostave Middlesbrough a v 60. minúte dal hlavičkou tretí gól hostí.
Autor TASR
Londýn 2. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec pomohol svojím gólom k víťazstvu FC Middlesbrough na ihrisku Birminghamu City 3:1 v pondelkovom dueli 35. kola druhej najvyššej anglickej súťaže. Dvadsaťštyriročný útočník sa v Championship strelecky presadil prvýkrát od 13. decembra, bol to jeho štvrtý presný zásah v ligovej sezóne.
Strelec nastúpil v základnej zostave Middlesbrough a v 60. minúte dal hlavičkou tretí gól hostí. Ihneď po ňom ho tréner Kim Hellberg vystriedal. Dva góly Boro strelil Matt Targett. Hráči Middlesbrough zastavili sériu troch zápasov bez víťazstva a poistili si druhú priečku v tabuľke, na vedúce Coventry strácajú päť bodov, na tretí Millwall majú k dobru štyri body.
Strelec nastúpil v základnej zostave Middlesbrough a v 60. minúte dal hlavičkou tretí gól hostí. Ihneď po ňom ho tréner Kim Hellberg vystriedal. Dva góly Boro strelil Matt Targett. Hráči Middlesbrough zastavili sériu troch zápasov bez víťazstva a poistili si druhú priečku v tabuľke, na vedúce Coventry strácajú päť bodov, na tretí Millwall majú k dobru štyri body.