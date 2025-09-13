Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Šport

Strelec debutoval za Middlesbrough, v Prestone odohral druhý polčas

.
Na snímke z gólu sa raduje Dávid Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Švédsko 11. októbra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Nový zamestnávateľ bývalého útočníka bratislavského Slovana remizoval 2:2 na pôde Preston North End.

Autor TASR
Preston 13. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec debutoval v drese anglického druholigového FC Middlesbrough. Začal na lavičke, no do stretnutia 5. kola Championship nastúpil od začiatku druhého polčasu.

Nový zamestnávateľ bývalého útočníka bratislavského Slovana remizoval 2:2 na pôde Preston North End. Domáci sa v 88. minúte radovali z gólu na 2:1, no hostia dokázali vyrovnať v nadstavenom čase.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca