Strelec debutoval za Middlesbrough, v Prestone odohral druhý polčas
Nový zamestnávateľ bývalého útočníka bratislavského Slovana remizoval 2:2 na pôde Preston North End.
Autor TASR
Preston 13. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec debutoval v drese anglického druholigového FC Middlesbrough. Začal na lavičke, no do stretnutia 5. kola Championship nastúpil od začiatku druhého polčasu.
Nový zamestnávateľ bývalého útočníka bratislavského Slovana remizoval 2:2 na pôde Preston North End. Domáci sa v 88. minúte radovali z gólu na 2:1, no hostia dokázali vyrovnať v nadstavenom čase.
