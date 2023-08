Strelec figuruje na súpiske Slovana na zápas s Maccabi Haifa

Bratislava 9. augusta (TASR) - David Strelec figuruje na súpiske Slovana Bratislava na stredajší prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov proti izraelskému tímu Maccabi Haifa. Meno 22-ročného útočníka je v predzápasovom kádri "belasých", ktoré zverejnila oficiálna stránka uefa.com. Kmeňový hráč talianskej Spezie Calcio by mal do Slovana zamieriť na hosťovanie s opciou na trvalý prestup, kluby však transfer doteraz oficiálne nepotvrdili.



"Čaká sa na jeden podpis a je to vybavené. My sme dohodnutí, len čakáme na podpis majiteľa Spezie. Veríme, že to do polnoci bude hotové. Verím, že bude posila, hoci má málo zápasovej praxe za sebou," povedal na adresu avizovanej posily tréner Slovana Vladimír Weiss st. v utorok, deň pred duelom s Haifou. Strelec pred dvomi rokmi odišiel zo Slovana do talianskej Serie A, no v Spezii sa nepresadil. Uplynulý polrok hosťoval v druholigovej Reggine, v 15 zápasoch skóroval dvakrát.