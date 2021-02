Strelec je medzi 50 najtalentovanejšími hráčmi sveta do 20 rokov

Bratislava 17. februára (TASR) - Prestížny francúzsky denník L'Equipe zaradil slovenského futbalistu Davida Strelca medzi 50 najlepších hráčov sveta vo veku do 20 rokov. Informoval o tom klubový web ŠK Slovan Bratislava, ktorého dres si 19-ročný útočník oblieka.



Strelec sa dostal do jedného výberu s hráčmi, ktorí pravidelne hrávajú najkvalitnejšie európske súťaže. Na čele rebríčka je Ansu Fati z FC Barcelona, v elitnom výbere sú aj ďalšie známe mená ako Bukayo Saka a Gabriel Martinelli z Arsenalu, Giovanni Reyna z Borussie Dortmund či Mason Greenwood z Manchestru United. Útočníkovi Slovana patrí v rebríčku 49. miesto.



"Teším sa z umiestnenia v tomto prestížnom rebríčku. Zvlášť si cením, že som sa tam dostal zo slovenskej ligy, odkiaľ je to podľa mňa ťažšie než z top európskych súťaží, ktoré sú logicky viac sledované. Vnímam to ako motiváciu, stále sa chcem posúvať, pracovať na sebe a byť lepší," uviedol pre web "belasých" Strelec.



"Keď som sa prvýkrát dopočul, že som v tomto výbere, tak som sa okamžite zaujímal, na akom som mieste. A hneď som si povedal, že v budúcnosti by som sa chcel posunúť ešte vyššie. Budem robiť všetko pre to, aby som dával góly a bol platný pre Slovan. Základ je, aby som bol zdravý a šťastný, ostatné potom príde. Budem pokračovať v tvrdej práci, aby som dokázal, že som sa medzi najtalentovanejšími mladými hráčmi sveta ocitol právom," uzavrel Strelec.