Strelec je po hladkom triumfe opatrný: „Nič nie je hotové“

Bratislava 23. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava rázne vykročili do novej sezóny v Lige majstrov. V druhom predkole si v úvodnom domácom zápase poradili s HŠK Zrinjski Mostar hladko 4:0, pričom súperovi nedovolili ani raz vystreliť na bránu. Napriek hladkému triumfu však útočník Dávid Strelec uviedol, že ešte nie je o ničom rozhodnuté.



Strelec bol v utorok na Tehelnom poli jedným z ťahúňov. Útočník Slovana si v 1. polčase výborne spracoval loptu po prihrávke Ibrahima, obišiel brankára a následne aj obrancu a zasunul loptu do odkrytej brány. Zvýšil tak na priebežných 2:0. „Bol to podarený zápas. Nečakal som, že príde toľko ľudí, za čo im ďakujeme, lebo nás podporili a troška aj prebrali po tej nie výsledkovo vydarenej príprave. Prvých 20 minút bolo vidno, že sme nervózni, bol to prvý súťažný zápas, ale potom sme strelili dva góly a myslím, že sme to zvládli na výbornú. Pri mojom góle som na chvíľku stratil loptu, ale urobil som druhý nábeh a Ibi mi to tam fantasticky prehodil. Videl som, že brankár ide von, takže som nemal kam strieľať. Spravil som kľučku a potom som videl, že aj obranca je blízko, tak som ho pre istotu sekol a už som dal do prázdnej,“ uviedol 24-ročný útočník.



Hráči slovenského šampióna sa ťažšie rozbiehali, v prvej 20-minútovke kopili nepresnosti a nevytvorili si žiadnu šancu. Potom však Zuberu musel striedať pre zranenie a na jeho miesto prišiel Cruz. Odvtedy bolo na ihrisku už len jedno mužstvo a Slovan svojho súpera napokon deklasoval. „Zo všetkých opadol taký ten stres, alebo tlak z toho prvého súťažného zápasu. A potom už to išlo výborne. Určite sa dá na niečom pracovať a pripravíme sa do odvety. Dúfam, že to zvládneme,“ dodal Strelec.



Za stavu 3:0 ho tréner Weiss vystriedal, na jeho miesto prišiel Mykola Kucharevič. Strelec najskôr sledoval ako padol štvrtý gól z kopačky Ibrahima, ten však napokon po zásahu VAR-u neplatil pre ofsajd. Potom však v nadstavenom čase práve Kucharevič strelil štvrtý gól. „Veril som, že dáme ešte jeden. Striedajúci hráči priniesli na ihrisko výbornú energiu a z lavičky som videl, že idú na doraz. Hráči súpera a už boli unavení. Pri tom góle to Nino Marcelli urobil dôrazne a potom fantasticky nahral, Myka bol tam, kde má byť. Takže super.“



Napriek sľubnému náskoku však zakončovateľ „belasých“ dobre vie, že ešte nie je nič rozhodnuté. „Nič nie je hotové. Sme v polčase a vieme, že tam sú naozaj veľmi ťažké podmienky a nečaká nás tam nič ľahké. Ale verím, že sa nám to podarí.“



Či bude hrať Slovan v odvete aj s posilou v obrane ešte nie je isté. Ale aj na predzápasovej tlačovej konferencii spomenul generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml., že vedenie je blízko k dohode s Chorvátom Martinom Erličom. A toho Strelec pozná z pôsobenia v Spezii. „Ja som bol naozaj milo prekvapený, že takýto hráč môže k nám prísť. Dúfam, že príde, určite nám pomôže. Už som ho síce dlhší čas nevidel, ale keď som s ním hral, tak bol naozaj výborný.“