Strelec nenastúpil proti Charltonu, vyradila ho choroba

Na snímke z gólu sa raduje Dávid Strelec (Slovensko). Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Londýn 9. decembra (TASR) - Slovenského futbalového reprezentanta Dávida Strelca trápi nešpecifikovaná choroba. Z toho dôvodu chýbal v zostave FC Middlesbrough v utorkovom zápase 20. kola druhej najvyššej anglickej súťaže na pôde Charltonu. Informoval o tom denník The Northern Echo.

Dvadsaťštyriročného slovenského útočníka nahradil v zostave hostí Delano Burgzorg, čo bola jediná zmena v základnej jedenástke v porovnaní s predchádzajúcim ligovým duelom proti Hull City. Strelec v ňom strelil gól už v 9. minúte a nasmeroval Boro za víťazstvom 4:1. V prebiehajúcej sezóne The Championship skóroval v 12 zápasoch dvakrát.
