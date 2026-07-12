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Strelec odštartoval prípravu dvoma gólmi, Hellberg: Plne mu dôverujem
Anglické druholigové mužstvo ukončilo týždňové sústredenie v Portugalsku duelom proti tamojšiemu SC Farense.
Autor TASR
Middlesbrough 12. júla (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec zaznamenal v prvom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou dva góly a zariadil tak remízu s portugalským Farense. Tréner Kim Hellberg označil prebiehajúcu letnú prípravu za veľmi dôležitú pre budúcnosť Strelca v „Boro“.
Anglické druholigové mužstvo ukončilo týždňové sústredenie v Portugalsku duelom proti tamojšiemu SC Farense. Hralo sa za zatvorenými dverami. Počas prestávky za nepriaznivého stavu 0:2 vymenil Hellberg celú jedenástku a medzi hráčmi, ktorí sa dostali na ihrisko, bol aj Strelec. Najprv v 55. minúte znížil a v druhej nadstavenej minúte hlavičkou vyrovnal na konečných 2:2.
Pre Strelca ide po minuloročnom prestupe o prvú letnú prípravu v Middlesbrough. Do Anglicka prestúpil na začiatku septembra a v Championship sa v tom čase odohrali už štyri kolá. „David spravil veľké kroky už minulý rok. Mal to náročné. Prišiel po začiatku sezóny a nemal možnosť absolvovať plnú prípravu. Preto bude teraz dôležité, čo predvedie, ak dostane šancu. To mi napovie, čoho je naozaj schopný. Plne mu dôverujem a podľa môjho názoru je to hráč s obrovským potenciálom,“ vyjadril sa na začiatku týždňa Hellberg podľa The Northern Echo. Strelec si v uplynulom ročníku v lige pripísal osem gólov a jednu asistenciu.
„Boro“ odohrá budúcu sobotu prvý prípravný duel už aj s divákmi, keď vycestuje na pôdu škótskeho Celticu Glasgow.
Anglické druholigové mužstvo ukončilo týždňové sústredenie v Portugalsku duelom proti tamojšiemu SC Farense. Hralo sa za zatvorenými dverami. Počas prestávky za nepriaznivého stavu 0:2 vymenil Hellberg celú jedenástku a medzi hráčmi, ktorí sa dostali na ihrisko, bol aj Strelec. Najprv v 55. minúte znížil a v druhej nadstavenej minúte hlavičkou vyrovnal na konečných 2:2.
Pre Strelca ide po minuloročnom prestupe o prvú letnú prípravu v Middlesbrough. Do Anglicka prestúpil na začiatku septembra a v Championship sa v tom čase odohrali už štyri kolá. „David spravil veľké kroky už minulý rok. Mal to náročné. Prišiel po začiatku sezóny a nemal možnosť absolvovať plnú prípravu. Preto bude teraz dôležité, čo predvedie, ak dostane šancu. To mi napovie, čoho je naozaj schopný. Plne mu dôverujem a podľa môjho názoru je to hráč s obrovským potenciálom,“ vyjadril sa na začiatku týždňa Hellberg podľa The Northern Echo. Strelec si v uplynulom ročníku v lige pripísal osem gólov a jednu asistenciu.
„Boro“ odohrá budúcu sobotu prvý prípravný duel už aj s divákmi, keď vycestuje na pôdu škótskeho Celticu Glasgow.