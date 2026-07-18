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Strelec opäť skóroval, pomohol Middlesbrough k remíze 1:1 so Celticom

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Milan Strelec v drese Middlesbrough. Foto: TASR/AP

V dueli proti portugalskému Farense, ktorý sa hral za zatvorenými dverami, zariadil dvoma presnými zásahmi remízu 2:2.

Autor TASR
Middlesbrough 18. júla (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec sa strelecky presadil aj v druhom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou. V sobotu prispel gólom k remíze 1:1 na pôde škótskeho Celticu Glasgow. V dueli proti portugalskému Farense, ktorý sa hral za zatvorenými dverami, zariadil dvoma presnými zásahmi remízu 2:2.
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