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Strelec opäť skóroval, pomohol Middlesbrough k remíze 1:1 so Celticom
V dueli proti portugalskému Farense, ktorý sa hral za zatvorenými dverami, zariadil dvoma presnými zásahmi remízu 2:2.
Autor TASR
Middlesbrough 18. júla (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec sa strelecky presadil aj v druhom prípravnom zápase anglického FC Middlesbrough pred novou sezónou. V sobotu prispel gólom k remíze 1:1 na pôde škótskeho Celticu Glasgow. V dueli proti portugalskému Farense, ktorý sa hral za zatvorenými dverami, zariadil dvoma presnými zásahmi remízu 2:2.