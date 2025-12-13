Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Strelec otvoril skóre, Middlesbrough zdolalo QPR 3:1 a natiahlo šnúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Dvadsaťštyriročný útočník si tak pripísal tretí gól v druhej najvyššej anglickej súťaži, druhý v decembri.

Autor TASR
Middlesbrough 13. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec otvoril skóre pri víťazstve Middlesbrough 3:1 nad Queens Park Rangers v sobotnom dueli 21. kola Championship. V 30. minúte si pohybom medzi obrancami vypýtal loptu, unikol defenzíve hostí a strelou povedľa brankára rozvlnil sieť.

Dvadsaťštyriročný útočník si tak pripísal tretí gól v druhej najvyššej anglickej súťaži, druhý v decembri. Na trávniku bol do 64. minúty. Middlesbrough zaznamenalo štvrté víťazstvo za sebou. V priebežnej tabuľke sa nachádza na 2. priečke a na prvé Coventry stráca naďalej 5 bodov.
