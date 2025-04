Strelec po triumfe Slovana v Žiline: Jeden z najlepších výkonov

žilina 6. apríla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vrátili Žiline domácu prehru z jesennej časti Niké ligy a pod Dubňom zvíťazili v 4. kole nadstavbovej časti v skupine o titul vysoko 5:0. Výborný výkon na hrote úradujúceho majstra podala dvojica Milan Strelec – Tigran Barseghyan.



O výsledku zápasu prakticky rozhodla úvodná štvrťhodina. Žilina hneď v druhej minúte nevyužila obrovskú šancu, keď sám pred Takáčom ostal Timotej Jambor, no o hodný kus minul priestor súperovej bránky. „Vedeli sme aký nás čaká zápas a takto doma prehrať je nepríjemné, ale asi sme si to zaslúžili, pretože sme robili naivné chyby a boli sme neefektívni,“ skonštatoval na úvod práve žilinský odchovanec a doplnil so smútkom v hlase: „Druhý polčas bol až ostudný, všetko sa na nás valilo a záver sa prakticky len dohrával. O titule je asi rozhodnuté, nám zrejme ostáva už len boj o Európu.“



Pochválil však Slovan za výborný výkon. „Slovan mal v útoku obrovskú kvalitu, sami ste to dnes videli. Vždy nás v súbojoch pretlačili a akcie výborne zakončovali,“ podotkol kmeňový hráč rumunského Rapidu, ktorý je v Žiline na hosťovaní, pričom dodal: „Napriek všetkému sme mali dosť šancí, dva-tri góly sme mohli dať, keby som v úvode zápasu premenil svoju šancu, tak by možno všetko bolo úplne inak. Možno sme však aj potrebovali takúto facku a do budúcnosti nám pomôže,“ uzavrel Jambor.



Úplne opačná emócia priam prýštila zo Strelca, ktorý odohral po zranení pod Dubňom veľkolepý zápas. „Dokázali sme, že sme najlepší tím v lige, pre mňa to bol určite jeden z najlepších výkonov v Slovane,“ vyznal sa odchovanec bratislavského tímu, pričom s úsmevom jemu typickým dodal: „Škoda, že mi nepripísali aj druhý gól (Narimanidze vlastný, pozn. red.), mohol som mať tri a bol by to konečne hetrik.“



Strelec je jediným vážnym konkurentom pre Barseghyana v súboji o najlepšieho strelca Niké ligy. „Tigran je predo mnou o päť gólov, je to dosť. Snažím sa mu pomôcť a viem, že on to nabudúce urobí pre mňa, je to skrátka výborná tímová práca,“ pochválil spoluhráča a celý tím slovenský reprezentačný útočník a nevyhol sa ani otázke k majstrovskému titulu: „Slovan musí potvrdzovať, že je právom najlepší a musíme to dotiahnuť k titulu. Ďakujeme aj našim fanúšikom, ktorí za nami prišli aj dnes do Žiliny, hoci mali zatvorený sektor.“



K zápasu sa vyjadril aj odchovanec Slovana Bratislava v službách Žiliny, stále iba 20-ročný kreatívny stredopoliar Mário Sauer. „Veľmi ťažko sa mi hľadajú slová, Slovanu sme dovolili príliš veľa. Na začiatku sme nepremenili šancu, potom dostali dva góly a brejky súpera boli smrteľné,“ pokrútil hlavou mladý futbalista a pokračoval: „To čo nám vychádzalo v Trnave, nám dnes vôbec nevyšlo, ale verím, že stále máme o čo hrať, i keď Slovan má veľký náskok. My už však pozornosť sústredíme na Košice.“



Pred mikrofóny novinárov sa postavil aj najskúsenejší hráč Slovana Guram Kašia. „Splnili sme cieľ, s ktorým sme do Žiliny prišli, bol to veľmi dobrý zápas. Zvolili sme správny systém, nerobili sme chyby, všetko vyšlo ako malo,“ zasmial sa gruzínsky stopér, pričom mu padol kameň zo srdca: „Som veľmi šťastný, že sme Žiline vrátili prehru 0:5, vnútorne ma to hnevalo, Slovan takto nemôže prehrávať, aj keď to bolo po postupe do Ligy majstrov.“ Nezabudol však vyzdvihnúť kvality súpera: „Žilina má mladý tím, ktorý bojuje a hrá naozaj výborne, ale dnes sme ich porazili takým mužským futbalom v dôležitých momentoch zápasu. My musíme ostať naďalej sústredení, máme náskok 10 bodov na čele tabuľky a verím, že obhájime majstrovský titul.“